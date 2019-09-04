Eylül ayında İstanbul'a yakın gezebileceğiz 12 harika yer!
Eylül ayının gelmesiyle yazın bunaltıcı sıcaklarından kendini sonbaharın serinletici ve güzel geçişlerine bırakan bu havalarda İstanbul'dan fazla uzaklaşmak istemiyorsanız bu yerler tam size göre. Güzel sonbahar manzaralarını yakalayabileceğiniz ve sizi şehrin gürültüsünden alıp götürecek bir kafa tatili için bu noktalara mutlaka göz atın. Sonbaharda nereye gidilir ? Sonbaharda gezilecek yerler nelerdir? İşte İstanbul'a yakınlığı ile bilinen ve sonbaharda eşsiz bir güzelliğe bürünen o yerler...
Giriş Tarihi: 4.9.2019 16:38Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 17:39
İĞNEADA
Temiz hava, deniz ve güneşin birleşiminin en güzel örneklerinden biri olan İğneada yazın da kışın da pek çok turisti ağırlıyor. Longoz Ormanları'nın içinde kalan bölge, dalgalı deniziyle meşhur.