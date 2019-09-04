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ayında İstanbul'a yakın gezebileceğiz 12 harika yer!

ayının gelmesiyle yazın bunaltıcı sıcaklarından kendini sonbaharın serinletici ve güzel geçişlerine bırakan bu havalarda İstanbul'dan fazla uzaklaşmak istemiyorsanız bu yerler tam size göre. Güzel manzaralarını yakalayabileceğiniz ve sizi şehrin gürültüsünden alıp götürecek bir kafa tatili için bu noktalara mutlaka göz atın. ? nelerdir? İşte İstanbul'a yakınlığı ile bilinen ve sonbaharda eşsiz bir güzelliğe bürünen o yerler...

Giriş Tarihi: 4.9.2019 16:38 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 17:39
Eylül ayında İstanbul'a yakın gezebileceğiz 12 harika yer!

İĞNEADA

Temiz hava, deniz ve güneşin birleşiminin en güzel örneklerinden biri olan İğneada yazın da kışın da pek çok turisti ağırlıyor. Longoz Ormanları'nın içinde kalan bölge, dalgalı deniziyle meşhur.

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Eylül ayında İstanbul'a yakın gezebileceğiz 12 harika yer!
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