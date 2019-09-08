Bu sonbahar bu rotalar yükselişte

BUGÜN NELER OLDU

Yaz tatiline doyduk... Önümüzde kış sporlarını istediğimiz gibi yapabileceğimiz koskocaman bir kış mevsimi var. Ama bir yandan da canımız hala gezmek, yeni yerler görmek, yeni kültürleri keşfetmek istiyor. İşte tam da bu mevsimde çizebileceğimiz sınırsız seyahat rotası var. Ve bunu trendler üzerinden belirlemek de çok keyifli... Forbes dergisi de dünyanın en büyük lüks seyahat deneyimi şirketlerinden biri olan Virtuoso'nun sonbahar üzerine yaptığı çalışmaları sayfalarına taşıdı. Karşınızda bu sonbaharda tadını çıkarmanız gereken rotalar:Sicilya Adası'nın güneyinde yer alan ada ülkesi Malta takımadaları üç büyük ve iki küçük adadan oluşuyor. Mısır Piramitleri'nden bile daha eski tarihte inşa edildiği düşünülen Ggantija Tapınakları, muhteşem limanı, tiyatrosu, kütüphanesi, festivalleri ülkenin turizimin yükselen yıldızlarından biri haline gelmesini sağladı.1948 yılında kurulan Güney Kore son dönemin en gözde rotalarından biri... Sineması, müziği ve sanatçıları dünyanın dört bir yanında popüler. Teknoloji devi holdingleri bünyesinde bulunduran, bir yandan dünyanın en büyük kozmetik üreticisi ülkelerinden biri olan Güney Kore, farklı mutfağı ve tarihi dokusuyla da sizin kalbinizi çalacakMaldivler ya da resmi adıyla Maldiv Cumhuriyeti, Hint Okyanusu'nda bin 200 adadan oluşan bir devlet. Hindistan'ın güneyinde ve Sri Lanka'nın güneybatısında yer alıyor. 195 adada Maldiv halkı yaşarken, 86 ada ise otel-ada olarak işletiliyor. Yani deniz, güneş, kum, iyi servis ve lüks yemekler için kesinlikle tercih edeceğiniz rotaların en başlıcalarından biri.Bir dönem turizm alanında eski popülaritesini yitiren medeniyetler beşiği Mısır yeniden yükselişe geçmiş durumda. Kuzeydoğu'da İsrail, Kuzey'de Akdeniz ve Doğu'da Kızıldeniz ile çevrili olan bu büyüleyici ülkenin dünyanın en eski medeniyetlerinden birine ev sahipliği yapmış olması, büyüleyici doğası özellikle sonbaharda gezilecek rotalardan biri haline gelmesini sağlıyorABD'ye bağlı, içişlerinde bağımsız özerk bir bölge. Karayipler Denizi'nin kuzeydoğusunda ve Dominik Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunur. Zengin Liman anlamına gelen ada, lezzetli yemekleri, renkli kültürü, festivalleri, büyüleyici sahilleri ve renkli mimarisiyle yeni popüler rotalardan biri.Arap Yarımadası'nın doğusunda yer alan Katar son dönemin en popüler tatil rotalarından biri haline gelmiş durumda. Basra Körfezi'nde yer alan ülkeyi gezmek için en uygun mevsim tahmin edeceğiniz üzere sonbahar. Lezzetli kebapları, inci ticaretinin en çok yapıldığı rotalardan biri olması, İngilizce'nin çok yaygın olarak kullanılması ve lüks otelleri Katar'ı özellikle Batılı turistler için egzotik, keşfedilmeyi bekleyen bir rota haline getiriyor20'inci yüzyılın en büyük soykırımlarından birinin yaşandığı ülke 2019-2020 döneminin en gözde tatil rotalarından biri. Afrika kıtasının orta bölümünde bulunan ülke, mutfağı, tarım ürünler, festivalleri ve Batı'ya farklı gelen kültürüyle son dönemin yıldızı en parlak noktalarından.