Dünyanın en ilginç yerleri

Gezginler için en önemli şey, her defasında onları şaşırtacak, belki ürkütecek, elbette heyecanlandıracak tecrübeler yaşamak. Bu nedenle her seyahatlerinde, rutinin dışına çıkmayı ve farklı rotalar keşfetmeyi tercih ederler. İçinde bulunduğumuz gezegen bu konuda epey verimli. Dünyanın dört bir yanında, akla hayale gelmeyecek tecrübeler, birbirinden garip yerler bulmak mümkün. Bunlardan bazılarının sizler için izini sürdük. Okuyacağınız rotalar sizi çok şaşırtacakAlaska'daki bu mağaraların içindeki buz kristallerinin sahip olduğu mavi tonları, bilim adamlarını şaşırtan bir doğal harika. Ancak ne yazık ki küresel ısınma, bu doğal güzelliği de tehdit ediyor. Jeologlar bu buz mağaralarını korumak için ellerinden geleni yapıyorlarPeru başlıbaşına bir güzellikler ülkesi. Her yeri insanı büyülüyor ve şaşırtıyor. Vinicunca'da yer alan Gökkuşağı Dağı'ysa geniş bir alana yayılan mavi, kırmızı, yeşil, pembe ve sarı çizgilerle kaplanmış vaziyette. Bu yapıya dair bilimsel bir açıklama henüz yok. Buraya ulaşmak epey zor. Ancak çabanıza değeceği garanti. Manzara harika...19. yüzyılda inşa edilen Rakotzbrück Köprüsü, inşaatındaki mükemmellikle ünlü. Köprü ve onun yansıması, nerden bakarsanız bakın eksiksiz ve mükemmel bir taş daireye dönüşüyor. Ürpertici değil mi! Muhtemelen bu yüzden köprüye "Şeytanın Köprüsü" de deniyor. Köprüyü yapanların, kullanımdan ziyade, estetik kaygı duydukları çok acık.Bu bir doğa harikası değil. Ama dünyanın en ilginç raylı yolu desek abartmayız. Vietnam Hanou'daki bir demiryolu hattı burası. Bu hattın geçtiği sokaklardan biri tam anlamıyla fotoğraflık. Tren geçerken, tren yolundaysanız, bitişikteki duvara iyice yaslanmaz ya da kendinizi bir kafeye hızlıca atmazsanız, hayatınız tehlikede!Sevgilinizi şaşırtmayı seviyorsanız, tam size göre bir rota önereceğim. Ukrayna'daki yeşillikler içindeki tünel aradığınız yer olabilir. Adeta bir peri masalı içinde gibi hissettiren tünel çiftlerin uğrak noktası.Çin'in Panjin şehrinde yer alan Kırmızı Plaj, kırmızı renkli kumları ile ünlü. Her yıl on binlerce turist bu kırmızı kumları görmek için bölgeye akın ediyor. Her yıl sonbaharda, Panjin'deki plaj kırmızıya bürünüyor. Bu nedenle adı Kırmızı Plaj. Kumlara bu rengi veren, tuzlu suda iyi büyüyen kırmızı renkli bir bitki olan Suaeda...Arizona'nın Utah ile paylaştığı kuzey sınırının yakınında bulunan bir kumtaşı kaya oluşumu The Wave. Renkleri, dalgalanması, görüntüsüyle inanılmaz ilgi çekiyor. Kaya oluşumlarının, dinozorlar döneminde kalma olduğu söyleniyor. Bu doğal güzelliği korumak adına, bisikletliler ve yürüyüş yapanlar için hiçbir tabela ve işaret konulmamış. Yani burayı gezmek istiyorsanız kaybolmayı ya da kendi yolunuzu bulmayı göze almalısınızPolonya'da yer alan bu orman ürkütücü ve dünyanın en garip korularından biri. Gryfino isimli küçük bir kasabada yer alan çam ağaçlarının çok fazla ziyaretçisi yok. Belki de insanlara korkunç geliyordur... Kimbilir? Ağaçların şekli için bilimsel bir açıklama yapılamayan orman, yine de görülmeye değer.Meksika Naice madenindeki bu dev kristal mağara, dünyanın en garip yerlerinden biri. Yerin altındaki bu kristal sütunların arasında insanın kendini sıkıştırılmış gibi hissetmemesi mümkün değil. Üstelik bu doğal yapı 500 bin yıldan uzun bir süredir Meksika'nın altında büyüyor. Tüm doğa severler burayı en az bir kez ziyaret etmeli...Afrika Namibya'daki bu yer Ölü Bataklık olarak anılıyor. Haksız da sayılmazlar bu ismi vermekte. İnsanı ürküten bir yalnızlığı var. Kurutulmuş bir vaha olan bu yer beyaz kille örtülü. Su eksikliği, ağaç köklerini nemi aramak için dışarı çıkmaya zorladığı için oluşan manzara bu. Bu yerin aynı zamanda dünyanın en yüksek kum tepeleriyle çevrili olduğu söyleniyor