Türkbükü notları

40 yıl önce yabancı turistleri getirmekle başladığım ve daha sonra yerli turizme de kapılarını açmaktan dolayı çok mutlu olduğum Bodrum ve Bodrum'un eşsiz güzelliği ile dillere destan olan Türkbükü'nü bu yazımda siz sevgili okuyucularıma aktarmak istedim. Bu yazımda isimlerini vermekten geçemeyeceğim güzel mekanları kaleme aldım. Eşsiz mavi koyları, lüks otelleri ile dikkat çeken Bodrum merkezden sonra gelip kendimin de hayran kaldığı Türkbükü'nde yer alan bu mekanları anlatırken biraz da Türkbükü'nün neden bu kadar güzel olduğuna değinmek istedim. 40 yıldır turizme büyük katkılarım oldu. En sevdiğim turizm rotası Bodrum'da iki otel varken başladığım serüven, merkezde yaşayarak başladı. Bodrum merkezde geçirdiğimiz yıllardan sonra Türkbükü'nü keşfettim. Türkbükü küçük bir belediye iken o dönemde dört dönem belediye başkanlığı yapan Halil İbrahim Kaynar'ın katkılarını göz ardı etmek yanlış olur. Türkbükü'nün tekne turizmi açısından neden tercih edildiğine ve doğal güzelliklerine değinmek isterim. Koylarının doğal bir liman olması bunun temel sebebidir. Hemen yanı başındaki adaların açık denizden gelen dalgaları kesmesi ve koyların dingin bir göl şeklinde durması Türkbükü'nü bu kadar güzel yapan nedenlerdendir.

TÜRKBÜKÜ'NÜN GÜZELLİKLERİ

Türkbükü'nün bu sağlıklı gelişmesine ön ayak olan isimleri sizlere bir bir tanıtmak istedim.

Öncelikle belediye eski başkanı Halil İbrahim Kaynar ve efsane mekan Ship A Hoy'un işletmecisi Cemal Yarar'dan bahsetmeden olmaz. Şu sıralar Mavi Otel'in işletmesini yapan Cemal Yarar ömrünü buraya adamış güzel bir insan. Geçmişten günümüze Türkbükü'nün nabzının atttığı mekanlara büyük katkısı olan Cemal kardeşim adeta bir başarı hikayesi.

Türkbükü denince özellikle yabancı turistlerin ilgi odağı olduğu Hollywood yıldızları dahil birçok önemli ismi misafir eden Maçakızı'nın sahibi Sahir Erozan'a da değinmeden edemeyeceğim, Türkbükü'nün en güzel noktasındaki bu mekanın sahibi Sahir Erozan da uzun yıllardır Türkbükü'nün kademe atlamasına büyük katkı yapmış bir isim.

Maçakızı'ndan sonra yabancı isimler ile son dönemde zayıflamak ve form tutmak için Türkbükü'ne gelen misafirlere hizmet veren Life Co detoks merkezi. Bu merkezde her yaz Naomi Campell, Kate Moss ve Kelly Brook gibi isimlere rastlamak mümkün.

Uzun yıllardır Türkbükü ve Gölköy'de bir çok önemli otel ve restoranı işleten Gölköy'deki Flamm Beach'in işletmecisi İrfan Kuriş, İrfan kardeşim de Flaam Beach'te harika bir iş çıkartıyor.

BU LEZZETLERİ SAKIN KAÇIRMAYIN

Bu arada Türkbükü'nün yaz kış açık olan tek mekanı Miam benim gözümde ayrı bir yere sahip.

Son yıllarda Türkbükü'nde bir numara olan Miam restoranın sahibi Haluk Bingöl, kalitesi ile Türkbükü'ne ayrı bir renk katıyor.

Balık restoranı deyince ilk akla gelen Garo's'un ortağı Garo Nişan... Kendisi de balıklarla özdeşleşen ve aslında bir muhabbet ve kanarya kuşu koleksiyoneri olan Garo kardeşimin mutfağından çıkan lezzetleri tatmadan gitmemek gerektiğini düşünüyorum.

Türkbükü'nde balık denince akla gelen ilk isimlerden biri de Atılay Balık. Restoranın sahibi Atılay Beytorun da buraya değer katan isimlerden biri.

Gümüşlük'te açtığı Melengeç restoranın ikincisini de Türkbükü'nde açan Ahmet Özdemir'in de Türkbükü'ne renk kattığını düşünüyorum. Dekoru ile dikkat çeken mekanda çeşitli lezzetler ön plana çıkıyor.

Türkbükü'nü gezerken dikkatinizi çekecek bir mekan Galen Otel ve restoran. Otel'in genç sahibi Erdi Yazcı, genç bir işletmeci olarak iyi bir başarıya imza attı.

Bu arada Mandarin Oriental otelin içinde bulunan Kai Beach'in başarısını da göz ardı etmemek gerekir. Kai Beach'in genç işletmecisi Deniz Zengin'in başarısını da hatırlatırım. Akşam üstleri Kai Beach'teki saksafon şov ve Defne Samyeli'nin de akşam performansları Kai Beach'i önemli noktaya getirdi.

Her pazar günü gittiğimiz Mavi Otel'deki mantı günleri çok özeldir... Milas'tan özel olarak gelen köylü hanım efendilerin yaptığı bu güzel mantıyı tatmaktan biraz kilo aldık tabi.

Divan Otel'e de bu noktada bir parantez açmak lazım. Hem plajı hem restoranı ile hizmet veren Divan Otel'in genç müdürü Hasan Uzunhasan'a da bir parantez açmak isterim, kişiliği ve efendiliği ile görevini bu kadar güzel yerine getiren Hasan'ın en kısa zamanda Koç Holding bünyesinde çok iyi yerlere geleceğini hissediyorum.

Bir diğer mekan da Larica. Bu yıl yeni açılan ve televizyonlarda yemek programı yapan Özlem Mekik'in Larica'sı da Türkbükü'ne yeni bir değer kattı. Organik ve besleyici menüleri ile dikkat çeken mekanda zeytinyağlıları denemenizi tavsiye ederim.



EĞLENCE VE GECELER

Türkbükü denince eğlencelerine de değinmeden edemeyeceğim.

Türkbükü'nde akşamları 12'den sonra herkes Sess kulübü tercih ediyor. Başarılı işletmesi Nedim Binler ve ekibi bu sene yine rekorlar kırdı. Türkçe müzik yapan mekan bu yıl da havai fişekli bir yaza veda partisi düzenledi.

İşte bir yaz Türkbükü'nde böyle geçti, eylül ayı geldi, içimize bir hüzün çöktü. Muhteşem Türkbükü günlerinden fırsat buldukça Yunan adalarını tercih ettik, bir kez Kos adası, yedi kez de Leros adasını ziyaret ettik.

Türkbükü zaman zaman medyada çıkan 100 TL'ye varan lahmacun haberleriyle gündeme gelmişti. Mesela Mavi Otel'de bir lahmacun fiyatı 40 TL ve daha mütevazı yerlerde 10 TL'ye de yemek mümkün. Pizza C adlı mekanı da hamur işleri menülerinde birinci sıraya koyarım. Çok değişik harika pizzaları ile dikkat çekiyor. Yalnız rezervasyon yapmak gerekiyor. Bilhassa dört peynirli pizzası muhteşem. Cihat bey ve eşi beş senedir pizza sevenler için nefis bir işletme kurmuşlar.

10 yıldır yaz aylarının önemli bir bölümünü ailem ve torunlarım ile burada geçiriyorum. Türkbükü ve Gölköy'de daha ekonomik tatil yapılabilecek butik oteller de mevcut. Fiyatları da çok uygun, tatilcilere tavsiye ederim.