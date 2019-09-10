Bozcaada bağ bozum festivali başladı

Türkiye'nin en büyük 3. adası olan Bozcaada'da bağ sahipleri üzümleri toplayacak gündelik işçi bulamayınca üzümler tarlada kalıp çürümeye başlamıştı. Adayla özdeşleşmiş çavuşüzümü her geçen gün azalırken, adadaki yerel yöneticiler kötü gidişata çare buldu. Geliştirilen proje sayesinde hem turistler eğlendi, hem de bağ sahiplerinin yüzü güldü.

Ellerinde makaslarla bağdan üzüm kesen turistler, bağcılara destek verilmesi, bağları ehil kişilerin işletmesi gerektiğini söyledi.

HEM YEDİLER, HEM EĞLENDİLER

Binlerce turistin akın ettiği adada 70 liraya kooperatiften üzüm sepeti alan turistler, ada merkezinin 10 kilometre yukarısındaki üzüm bağlarına traktör arkasında gidip kendi üzümlerini kendileri kesti. Elde edilen gelir ise bağ sahiplerine verildi. Organizasyon sayesinde bölgeye gelen turist sayısı artarken, üzüm yetiştiricileri ve bağ sahipleri desteklenmiş oldu.

Ak Partili Bozcaada Belediyesi ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından tertiplenen üzüm bağı turları büyük ilgi gördü.