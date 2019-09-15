Golf tutkunlarını bekliyor

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Toros Dağları'nın görkemine nazır, Beşgöz Nehri ile Akdeniz arasındaki konumuyla golf tutkunlarına özel bir oyun sahası sunan Titanic Deluxe Belek Golf Clup, Türkiye'nin en önemli amatör golf organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. 12-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Golf Federasyonu'nun 2001 yılından bu yana düzenli olarak organize ettiği Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, 13 ülkeden 66 oyuncuyu ağırlayacak. Turnuvada on biri kadın toplam otuz Türk sporcu dereceye girmek için mücadele edecek. Titanic Golf Club'ın bir yanında Akdeniz, diğer yanında büyüleyici tabiat örtüsü ile turnuva katılımcılarına özel bir golf deneyimi yaşatacak.Türkiye'nin en güzel koylarına, Pisilis ve Kaunos Antik kentine, caretta caretta'lara, muhteşem doğal güzelliklere ve çok çeşitli endemik bitkilere ev sahipliği yapan Dalaman'da yaza veda edebilirsiniz. Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa kendi bahçesinde ekolojik tarım ile yetiştirdiği tüm sebze ve meyveleri de yemeklerinde ve açık büfesinde misafirlerin beğenisine sunuyor. Eylül ayına özel Executive Chef Ömer Canbay tarafından Vela restoran menüsüne eklenen üç farklı lezzet bulunuyor. Bunlardan ikisi ara sıcak olarak sunulacak Mavi Yengeçli Pazı dolması ve Kabak Çiçeği dolması. Menüye eklenen diğer lezzet ise restoranın tatlı menüsünde yer alan "Mürdüm Erikli Turta". Her üç ürünün de hazırlanması için kullanılan pazı, kabak çiçekleri ve mürdüm erikleri otelin bahçesinden taze olarak toplanıyor.