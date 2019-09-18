Muş Gezilecek Yerler | Muş’da Görülecek En Güzel 7 Yer

1.ARAK MANASTRI

Muş'un Karaçavuş Dağları'nın eteklerinde bulunan Kepenek Köyü'nün zirvesindeki Arak Manastırı, geniş bir düzlükte kurulmuş durumda. Manastır, şehrin en bilinen tarihi kalıntılarından biri.

2.HAMURPET (AKDOĞAN) GÖLÜ

Varto ilçesinin kuzeybatısında Hamurpet dağlarının batısında yer alır. 2149 Rakımda ve 21 metre derinliğindedir. Gölün her tarafı dik kayalarla çevrilidir. Derinliği küçük göle nazaran daha az olduğundan yeşil renktedir.

3. HACI ŞEREF CAMİSİ

Bir Selçuklu yapısı olan çok yıkık durumda Aslanlı Han'ın içindedir. Mimari özelliklerinden 17. yy'la tarihleşmektedir. 1902'de yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu yapı Abdülhamit Han Efendi tarafından yaptırılmıştır. 1318 senesinde yapıldı ve tarihe devretti.

4. MALAZGİRT KALESİ

Haşmetli bir görünüme sahiptir. Kalenin ilçeyi çepe çepe çevreleyen bir birine parelel iki suru onarılmıştır. İslam kaynaklarında bu kale gerek İslamiyet'in ilk döneminde gerekse Bizanslar zamanında birçok savaşa sahne olmuştur.

Eski Malazgirt'i çepeçevre kuşatan kalenin ana burcu ile burçları bu tarihi özellikleri ile ilgi çekmektedir. Tabii afetlerde surları yıkılmıştır. Çeşitli zamanlarda onarılmıştır. Onarımlar kısmen de olsa günümüzde de devam etmektedir.

5. TARİHİ MURAT KÖPRÜSÜ

Bir Selçuklu yapısıdır. Kesin tarihlenmemektedir. 1871 tarihli mermerden kitabesinin onarımlarla ilgili olduğu sanılmaktadır. 143 m uzunluğunda, 4.77 genişliğindedir. Yüksekliği 16 – 18 m. 12 gözlüdür. Günümüzde de kullanılmaya devam ediliyor.

6. YILDIZ HAN

Muş şehir merkezinde yukarı çarşıdadır. 1307'de Miralay Seyfi Bey tarafından yapılmıştır. İki katlı olarak yapılmıştır. Alta katı kesme taştan, üst katı Selçuklu mimari yapısına uygun olarak kerpiçten yapılmıştır.Her iki katta toplam 52 dükkan olan han 1916 Rus İşgalinde tamamen tahrip edilmiştir. İpek yolu üzerinde olan Erzurum-Muş-Bitlis güzergahı takip edilmiştir.

7. ULU CAMİ

Muş'ta, Alaeddin Bey ve Hacı Şeref camilerinin batısındadır. Moloz taştandır. Kitabesizdir. Avlusunda yatan Şeyh Muhammedi Mağribi tarafından 979'da yaptırıldığı rivayet edilmektedir. Mimari özelliklerinden 14. yy'ın ikinci yarısına tarihleşen cami, dikdörtgen planlıdır.

Muş iline özgü birçok meşhur yemek vardır. Ama Muş denince akla ilk gelenler Muş köftesi, domatesli lahana dolması, hez dolması, herse. İşte sizlere Muş yöresine ait lezzetler…

Çorti, teter helvası, helimaşı, mırtoğe, cavbelek, uçkun…