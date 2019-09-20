Samsun'da mahalle altında antik Roma kenti araştırılıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan doğalgaz çalışması ve bina temel kazılarında tarihi mezar ve kalıntılara ulaşıldı. İncelemelerde kalıntıların Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Yüzeysel saha incelemesi yapılan alanda Roma yolunun temelleri ve mil taşlarının bulunması üzerine arkeologlar, Cumhuriyet Mahallesi'nin altında antik Roma şehri bulunabileceğini işaret etti. Arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan mahallede tüm kazı ve inşaat çalışmaları Samsun Müze Müdürlüğü görevlilerinin nezaretinde yapılmaya başlandı. İlçenin altında bir antik şehir olup olmadığı araştırılıyor. Vezirköprü Belediyesi de bölgede var olduğu öne sürülen kentin kalıntılarının ortaya çıkarılması için girişimde bulundu. İlçede kapsamlı bir kazı çalışması yapılması isteniyor.

'NE ZAMAN KAZI YAPILSA MALZEME ÇIKIYOR'

Vezirköprü ilçesinin altında bir antik şehir olduğunu dile getiren Alman asıllı Türk vatandaşı Arkeolog Prof. Dr. Rainer Czichan, kazıların sürdüğü Oymaağaç Höyüğü'nün Cumhuriyet Mahallesi altındaki antik şehre bağlı olabileceğini söyledi. Czichan, "Bu mahallede ne zaman bir kazı yapılsa malzemeler ortaya çıkıyor. Çıkartılan eserler için müzedeki yetkili kişiler gelip bunların tespitini yapıp kayıt altına alıyor. Buradaki şehrin günümüzden bin 500 yıl öncesine ait olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki şehir kalıntı olarak duruyor. Ancak her temel kazılmasında bir kısmı tahrip ediliyor. Mahallenin altındaki şehir, o dönemde Roma-Bizans toplumunun buradaki merkez şehri konumunda. Maalesef buradaki çalışmaları sadece belgelemekle kalabiliyoruz" dedi.