Vizesiz gideceğiniz 7 ülke!

HONDURAS

Seyahat Alışkanlıkları Raporu, Türklerin sadece vizesiz ülkeleri değil aynı zamanda egzotik ve uzak destinasyonları da tercih ettiğine işaret ediyor. Honduras'ın, Türkiye'den yapılan uçak bileti aramalarında, geçen seneye kıyasla, ülke bazında %328'lik artış göstermesi bu sonucu destekliyor. Karayip Denizi kıyısında bulunan ülkenin batısında Guatemala, güneybatısında ise El Saldavor bulunuyor. Genelde tropikal ve ılıman iklimin hakim olduğu Honduras, egzotik kültürü ve ünlü doğa turları ile Türk seyahatseverlerin ilgisini çekmişe benziyor. En az 6 geçerli pasaportu bulunan seyahatseverler, ülkeye vizesiz giriş yaparak 90 güne kadar kalabilirler.

BOLİVYA

Güney Amerika'da yer alan Bolivya'ya, Türkiye'den yapılan uçak bileti aramaları geçen yıla oranla %228'lik bir artış gösteriyor. En çok artış kaydeden ülkeler sıralamasında ikinci sırada yer alan ve Brezilya, Arjantin ve Paraguay ile komşu olan Bolivya, renkli sokaklarda gezmeyi, farklı bir kültürü deneyimlemeyi tercih eden Türk seyahatseverlere hitap ediyor. En az 6 geçerli pasaportu bulunan seyahatseverler ülkeye vizesiz giriş yaparak 90 güne kadar kalabilirler.

KARADAĞ

Balkan kültürünü deneyimlemek için mükemmel destinasyonlardan biri olan Karadağ, Türkiye'den yapılan uçak bileti aramalarında, geçen seneye kıyasla, ülke bazında %57'lik bir artış ile 2015'in en çok tercih edilen ülkeleri arasında yerini alıyor. Yüksek dağlarındaki milli parkları, deniz kıyısında konumlanan tarihi kentleri ile Karadağ, Türk seyahatseverlerden vize istemiyor.

UKRAYNA

Türkiye'den yapılan uçak bileti aramalarında Ukrayna, geçen seneye kıyasla, ülke bazında %56'lık bir artış ile en çok tercih edilen ülkeler listesinde dördüncü sırada yer alıyor. Türk seyahatseverler doğası, tarihi, mimarisi, denizi ve eğlence hayatıyla her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Ukrayna'ya, 60 güne kadar olan ziyaretlerini vizesiz olarak yapabiliyor.

KUVEYT

Arabistan Yarımadası'nın kuzeydoğusunda ve Basra Körfezi'nin kıyısında yer alan Kuveyt, Türkiye'den yapılan aramalarda, geçen seneye kıyasla %55'lik bir artış yaşıyor.

SRİ LANKA

Güney Asya'da, Hindistan'ın güneyinde ve Hint Okyanusu'nda yer alan bir ada ülkesi olan Sri Lanka, Türkiye'den yapılan uçak bileti aramalarında, geçen seneye kıyasla, ülke bazında %41'lik bir artış ile altıncı sırada yer alıyor. Tropikal ormanları, baharat bahçeleri ve pirinç tarlaları ile dikkat çeken Sri Lanka, binlerce yıllık zengin Budist tapınakları ile de Türk seyahatseverlerin gözdelerinden biri haline geliyor.

KAMBOÇYA

Güneydoğu Asya'da, Çinhindi Yarımadası'nın güneybatı kısmında yer alan Kamboçya, Türkiye'den yapılan uçak bileti aramalarında, geçen seneye kıyasla, ülke bazında %4o'lık bir artış ile listede yedinci ve son sırada bulunuyor.

Bin yıllık Angkor tapınağı, yeşil doğası, şirin kasabaları ve muhteşem günbatımı manzarası ile Kamboçya, Türklerin en çok tercih ettiği seyahat destinasyonları arasında yerini alıyor. Kaynak: CNNTÜRK