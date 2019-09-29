Sabah
Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Seyahat Haberleri > Ekoturizmin 15 adresi

Ekoturizmin 15 adresi

Giriş Tarihi: 29.9.2019
Ekoturizmin 15 adresi
Doğal alanları koruyup, yerel halkın ekonomik kalkınmasını sağlayan ekoturizmde bozulmamış doğal alanlar ziyaret edilirken; çevreye karşı en ufak olumsuz etkiden bile sakınılır. Ülkemiz, doğal zenginlikleriyle ekoturizm için en doğru adreslerden biri. Biletall blog, 15 ekoturizm merkezini listeledi: Buzluk Mağarası (Elazığ), Ağrı Dağı (Ağrı), Ayder Yaylası (Rize), Göksu Deltası (Mersin), Çoruh Nehri (Artvin), Gödet Vadisi (Karaman), Narköy Çiftliği, Kandıra (Kocaeli), Kaz Dağları (Çanakkale), Soğuksu Milli Parkı (Ankara), Sarıkaya Mağarası (Düzce), Bey Dağları (Antalya), Çambaşı Yaylası (Ordu), Bulanık Ovası (Muş), Fırtına Deresi (Rize) ve Akseki-İbradı Havzası (Antalya)
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekoturizmin 15 adresi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN