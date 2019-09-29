Ekoturizmin 15 adresi

BUGÜN NELER OLDU

Doğal alanları koruyup, yerel halkın ekonomik kalkınmasını sağlayan ekoturizmde bozulmamış doğal alanlar ziyaret edilirken; çevreye karşı en ufak olumsuz etkiden bile sakınılır. Ülkemiz, doğal zenginlikleriyle ekoturizm için en doğru adreslerden biri. Biletall blog, 15 ekoturizm merkezini listeledi: Buzluk Mağarası (Elazığ), Ağrı Dağı (Ağrı), Ayder Yaylası (Rize), Göksu Deltası (Mersin), Çoruh Nehri (Artvin), Gödet Vadisi (Karaman), Narköy Çiftliği, Kandıra (Kocaeli), Kaz Dağları (Çanakkale), Soğuksu Milli Parkı (Ankara), Sarıkaya Mağarası (Düzce), Bey Dağları (Antalya), Çambaşı Yaylası (Ordu), Bulanık Ovası (Muş), Fırtına Deresi (Rize) ve Akseki-İbradı Havzası (Antalya)