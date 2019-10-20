Doğasıyla büyülüyor

BUGÜN NELER OLDU

Belirli bölümlerinde 120 metreye kadar derinlikler olan kanyon görünümündeki vadinin oluşumu, Hasan Dağı'nın volkan püskürtmesi sonucu volkanik bir katman oluşması ile başlıyor. Biletall.com blog yazısına göre zamanla seller, rüzgar ve aşınmalarla şimdiki şeklini alıyor. Bölgeden geçen Melendez çayı ise araziyi derin bir şekilde yararak vadi boyunca çarpıcı bir güzellik oluşturuyor. Uzun bir yürüyüş rotası olan bölgeye en az bir gününüzü ayırmanız gerekiyor.Kaçkar Dağları Milli Parkı, Doğu Karadeniz'in sahili boyunca uzanan sıradağlardan oluşuyor. Bir kısmı Rize'de bir kısmı Artvin'de olan sıradağ, dünyada az rastlanan bitkileriyle, muhteşem görüntüsüyle ve huzur veren gölleriyle 1994 yılında milli park ilan edildi. Görüp görebileceğiniz en güzel manzaralardan biri olan Tatos gölleri, 2400 metre yükseklikteki Kito Yaylası, tarihi Şenyuva Köprüsü bölgede görebileceğiniz yerlerden sadece birkaçı.Karadeniz'in bir başka doğa harikası olan kanyon Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bulunmakta. Dik yamaçları ile kanyonun bazı duvarları birbirine değecek kadar yakın. Bölge, Şenpazar çayı, Değirmen, Fabrika, Göcet, Küpçüler (Tatlıca) derelerini de içerisinde barındırmakta. Kanyon ilk defa 1997 yılında sekiz saatte geçilmiş. Hâlâ küçük şelaleler ve göletler yaparak akışına devam etmekte.4170 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı Buzul Dağı diye de bilinmekte. Bunun sebebi, dağın daimi kar sınırının 3 bin 500 metrenin üzerinde olması ve kış aylarında buzul vadilerinin uzunluğunun 10 km'yi bulması. Dağın önceden buzul dolu olan bazı bölgelerinde buzulların çekilmesi veya yer değiştirmesi ile bu boşluklar su ile kaplanmış ve küçük göletler oluşmuş.Birçok tarihi ve doğa güzelliğini barındıran Van'daki bir başka hoş ve huzurlu bölge Muradiye Şelalesi. Şelalede suyun üzerine kurulan köprüden geçerken sallantının heyecanını yaşarken manzaranın tadını çıkarıyorsunuz. Bahar ve yaz aylarında etrafındaki çiçekli, yeşil çevresi ile, kış olduğunda da suyu donduğu için çıkan muhteşem manzara ile görenleri hayran bırakıyor. Van kahvaltısı yemeyi de ihmal etmeyin.