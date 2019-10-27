Tuzla’da huzur kaçamağı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da keyifli ve sağlıklı bir hafta sonu geçirmek isteyenler için pek çok seçenek var. Anadolu yakasının denize kıyısı olan sakin bölgelerinden Tuzla'da bulunan Radisson Blu Hotel&Spa İstanbul Tuzla da bunlardan biri. Otel Sabiha Gökçen Havalimanı'na yakın konumuyla gerek yurt içi gerek yurt dışından gelen misafirler için kolay ulaşılan bir yerde. Hem şehre çok yakın ve kolay ulaşılır, hem de gürültü ve kaostan bir o kadar uzak... Şehrin kalabalığından ve stresinden uzaklaşmayı mümkün kılan otel; aile tatilleri, grup buluşmaları veya romantik bir hafta sonu için ideal bir adres. Ama asıl cazibe merkezi otelin SPA merkezi. 4 bin metrekarelik alana sahip Elysa Spa'da koca bir hafta sonunu geçirebilirsiniz. İster masaj yaptırın, ister özel bakım uygulamalarına katılın, isterseniz sadece kafanızı dinleyin...Otelin tabiri caizse 'baştacı' olan Elysa Spa, İstanbul'un en büyük ve en kapsamlı SPA merkezi... Bir açık, iki kapalı havuz, zen bahçesi, bambu bahçesi jakuzileri, bakım odaları, üç ayrı sauna, iki Türk hamamı, aroma buhar odası, sıcak banyo, kuru terleme odası ve eğlenceli macera tüneliyle sanki bir SPA mahallesi gibi. Ne ararsanız var içerisinde... SPA'da vücudunuzu yenileyip toksinlerinizden arındınız, şimdi güzel bir akşam yemeği vakti. Otelin mutfağı da iddialı. Executive Chef Yavuz Yiğit mutfakta harikalar yaratıyor. İster et, ister balık tercih edin fark etmez, yediklerinizin tadını unutamayacakınız. Yemeği biraz fazla kaçırıp kendinizi şımartabilirsiniz. Nasıl olsa ertesi sabah SPA ve spor salonu sizi bekliyor. Hazır Tuzla'ya gelip burada konuklamışken, otelin çevresinde bulunan alışveriş merkezlerine de uğramayı ve marinada gezinmeyi de ihmal etmeyin.