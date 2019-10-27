Yıldızı yükselen rotalar

BUGÜN NELER OLDU

2020 Yaz Olimpiyatları'nı ev sahipliğiyapmaya hazırlanan şehreilgi gelecek yıl daha da artacak.Japonya'nın başkenti çevre dostuşehir olma yolunda da önemliadımlar atıyor.AVUSTRALYA'NIN yaklaşık 3200 km doğusunda yer alan ada ülkesi, 80 adadan oluşuyor. Adalarda 100'den fazla yerel dil konuşuluyor. Volkanik dağ yürüyüşü ve dalış burada gerçekleştirebileceğiniz etkinliklerden sadece birkaçı.MONT Blanc bölgesinin kalbinde yer alan köy, yaz aylarında dağ tırmanışı kış mevsiminde ise kayak için ideal. Doğa tutkunları yürüyüş için de buraya geliyor. Ahşap şaleleri de hem yazın hem de kışın konaklamak için tercih ediliyor.ÇIN medeniyetinin doğum yeri bu şehir olarak kabul ediliyor. Ayrıca ünlü yeraltı heykel ordusu Terracotta Savaşçıları'nı da burada görebilirsiniz. Çin'in açık hava müzesi olarak kabul edilen şehirde tönümüzdeki dönemde tarihi zenginlikleri içeren gece turları da düzenlenecek.HINDISTAN'IN en renkli ve en güzel şehirlerinden biri olan Kerala'nın yıldızı son yıllarda giderek yükseliyor. Gölleri, dağları ve şelaleleriyle büyüleyen şehir Umman Denizi'nin kıyısında bulunuyor. Burada tekne turları çok meşhur. Ayrıca temizliği ile de dikkat çekiyor.SALSA dansının başkenti farklı kültürlere ev sahipliği yapıyor. Burada birçok salsa okulu bulunuyor. Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ve deniz seviyesinden 1000 metre yükseklikteki şehir ılıman iklimiyle de ünlü.TAYLAND'DAKI birçok antik kalıntı burada bulunuyor. Buriram, göz alıcı doğal güzellikleri ve bugüne kadar özenle korunmuş kültürel zenginlikleriyle de seyahatseverlerin ilgisini çekiyor. Şehirdeki Chang Uluslararası Pisti'nde gelecek yıl MotoGP yarışları gerçekleşecek.LÜKSEMBURG'UN ülkeyle aynı adı taşıyan başkenti, 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı. Otaçağ kalelerine ve dağ köylerine ev sahipliği yapıyor.BILBAO'NUN 2018 yılında Yılın Avrupa Şehri seçilmesi hiç de tesadüf değil. Şehir, canlı restoran kültürü ve mimarisiyle İspanya'nın en popüler adreslerinden biri. Şehir ayrıca Frank Gehry tarafından dizayn edilen Guggenheim Müzesi'ne de ev sahipliği yapıyor.ŞEHIRDE 100'den fazla kumsal bulunuyor. Aynı zamanda Sao Paulo'nın sörf başkenti olarak da biliniyor. Atlantik yağmur ormanlarına ev sahipliği yapan şehirde harika yürüyüş parkurları bulunuyorABERDEEN, sadece büyüleyici kırsal manzaralarıyla ünlü değil. Şehirde çok sayıda müze, galeri ve iddialı restoranlar da var. Ayrıca Kraliçe II. Elizabeth'ın yazlık evi Balmoral Şatosu da 30 dakika uzaklıkta bulunuyor.AFRIKALI, Arap ve Avrupalıların etkisiyle şekillenen köy tipik Svahili mimarisiyle biliniyor. Ayrıca doğa harikaları, taze deniz mahsulleri ve kumsalları ile de meşhur. Hint Okyanusu kıyısındaki kasaba, özellikle dalış yapmak isteyenler için ideal. İtalyanların çok sevdiği Malindi'de harika İtalyan lezzetleri de tadabilirsiniz.BU dağlık ülke, kırsal köyleri ve gür ormanlarıyla meşhur. Ayrıca Drakula'nın Şatosu olarak bilinen Bran Şatosu'na da ev sahipliği yapıyor.MEKSIKA'NIN en popüler ikinci şehri, etkileyici mimarisi, eğlence yüklü festivalleri ve müzeleriyle tanınıyor.HOLLANDA'NIN en eski şehirlerinden biri olan Maastricht, gelecek yıl Avrupa Güzel Sanatlar Fuarı'na (TEFAF) ev sahipliği yapacak. TEFAF, dünyanın en büyük sanat fuarları arasında yer alıyor. Şehir, Roma İmparatorluğu döneminden kalma tarihi binaları ve müzeleri ile de ünlü.