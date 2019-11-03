Doğa dostu otel

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İstanbul başta olmak üzere; Marmaris ve Van'da yer alan toplam sekiz oteliyle hizmet veren yerel otel zinciri Elite World Hotels, Sapanca'da bölgenin en donanımlı ve en yüksek kapasiteli otel yatırımını tamamladı. 44 dönüm arazi içinde 650 milyon TL yatırımla hayata geçirilen 500 oda kapasiteli Elite World Sapanca Convention&Wellness Resort'ta bölgenin tek biyolojik göleti ve Türkiye'nin ilk tuzlu su ısıtmalı açık havuzu da bulunuyor.Yapımı 3.5 yılda tamamlanan otel, toplantı ve kongre salonları ile kongre turizmi alanında da iddialı. Otelde 2 bin 200 metrekare sütunsuz kongre salonu ve 18 farklı büyüklükte 3 bin kişi kapasiteli toplantı salonları yer alıyor. Game Arena, bovling, kids club, biyolojik gölet, tenis kortları, basketbol sahası, açık havuz, macera parkları ve aquapark da tesisteki diğer hizmetlerin bir bölümü. Elite World Sapanca Convention&Wellness Resort'ta 8 bin 500 metrekare spa alanı bulunuyor. Bu alan, kadın, erkek, karışık ve çocuk olmak üzere dört ayrı bölüme ayrılmış. Spa'da otele özel uygulamalar var: Kneipp yürüyüş havuzları, yağmur koridorları, saman terapi odaları, açık havada sıcak tuzlu su lagünleri ile açık hava sauna ve açık hava buhar odaları gibi. Masaj ve cilt bakımının yanında Watsu, ses şifası ve meditasyonlar da gerçekleştiriliyor. Konuklar Medi-spa adlı bölümde ise sağlık ve beslenmeye entegre edilmiş vücut şekillendirme ve yaşlanma karşıtı tedavilerden yararlanılabiliyor.Mimarisi doğal malzemelere dayanan ve inşası sırasında hiçbir ağaç kesilmeden doğaya duyarlı bir konseptte yapımı tamamlanan Otelin peyzaj çalışmaları sırasında ise 600'ün üzerinde ağaç ekimi gerçekleştirildi. Doğayı koruma ve çevreci bir yapı oluşturma amacıyla inşaat sürecinde çevreci uzman ekiplerle çalışıldı. Otel, LEEDS sertifikasına sahip bir işletme olma özelliği de taşıyor.