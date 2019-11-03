Tatil eşittir tembellik

BUGÜN NELER OLDU

YINE Kasım ayında büyüleyici bir atmosfere bürünen bir yerdeyiz. Her yer kızıl bir güzelliğe bürünüyor. Geleneksel Japon kulübesi ryokan'da Japonca kaplıca anlamına gelen onsen'in keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz. Manzaranız ise dağların muhteşem silüeti ve kızıl akçaağaç yaprakları olacak.FIYORTLARIN nefes kesen manzarası, balıkçı kulübelerinden modern bungalovlara dönüşmüş konaklama alternatifleri ve deniz kenarında sıralanmış balık restoranlarıyla Lofoten, güzel bir tatil için ideal. Sıcak kahve eşliğinde kısa bir yürüyüş ve sonrasında sauna keyfine kim 'hayır' diyebilir ki?ROMANTIK çiftler ve arkadaş grupları için ideal bir seçenek. Kakslauttanen Arctic Resort, kış aktivitelerini büyük heyecanla gerçekleştirebileceğiniz bir adres. At binebilir, karlarla kaplı ormanda kar araçlarıyla gezintiye çıkabilirsiniz. Ya da yıldızların altında sıcak banyo keyfi de yapabilirsiniz. Kış için burası kadar ideal daha sıcak bir adres aklımıza gelmiyor. Akşamları ise sıcak kulübenizde ya da camdan iglonuzda kuzey ışıklarını izleyebilirsiniz.İRLANDA'NIN en güzel köyüne hoş geldiniz. Adare, geleneksel İrlanda kulübeleri, şirin kafeleri ve iddialı restoranlarıyla ünlü. Maigue Nehri kenarında yapacağınız yürüyüşten büyük keyif alacaksınız. Köyde iki güzel otel var. Adare Manor ve Dunraven Arms... İkisi de adı dünyanın en güzel otelleri arasında geçiyor.TAYLAND'IN harika kumsallarıyla ünlü adasının en güzel yeri milli parkı. Deniz fenerine çıkabilir, doyasıya yüzebilir ve maymunlarla köşe kapmaca oynayabilirsiniz. Hatta ormanın içlerine doğru harika bir yürüyüş yapmak da mümkün. Bütçe konusunda endişelenmeyin. Burada herkes, ne kadar parası olduğuna bakılmadan birer kral ve kraliçe muamelesi görüyor. Tüm günü "Acaba hamakta yayılsam mı yoksa yüzsem mi?" diyerek geçiriyorsunuz.BIRÇOĞUMUZ tatillerde zamanımızın çoğunu WhatsApp'ta mesajlaşarak ya da sosyal medyada dolaşarak geçiriyoruz. Ama San Blas Adaları'nda böyle bir şansınız yok. Çünkü adaların birçoğunda telefon çekmiyor. Telefonunuzu otelde bırakmaktan başka şansınız yok. Tabii bu sayede tatilden daha büyük keyif alacağınız garanti. Yerel halkın arasına karışın, sakinliğin tadını çıkarın.HER mevsim çok güzel. Özellikle bu aylarda daha sakin ve cezbedici. Uzun süren akşam yemeklerinin tadını çıkarmak için ideal bir lokasyon. İtalyan yemeklerinin lezzetinden bahsetmiyoruz bile...BARLAR, etkinlikler, partiler, butik mağazalar... Akla ilk bunlar gelse de Puerto Vallarta insanların tüm gün güneşin altında yattıkları kumsalları ile de ünlü. En popüler sahili Los Muertos'un hemen yakınında harika özel plajlar bulunuyor. En ünlüleri Mantamar, Blue Chairs ve Sapphire. Buraya gelenler günlük olarak tekne kiralayıp muhteşem kıyıların tadını çıkarmayı da ihmal etmiyor.