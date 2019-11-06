Şile‘de Foto Safari etkinliğine yoğun ilgi

Muhteşem Sonbahar manzaraları, sarıdan kızıla değişen olağanüstü renk cümbüşüyle, köyleri, dereleri, şelaleleri, ormanıyla Şile Belediyesi muhteşem bir etkinlik gerçekleştirdi.

İSTANBUL'UN DOĞAYA AÇILAN KAPISIDIR "ŞİLE"

Etkinlik ile ilgili bilgi veren Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı; "İstanbul'un doğaya açılan kapısı Şile'yi keşfetmek için, el değmemiş pek çok doğal güzellikleri, flora ve fauna zenginliğiyle, kültürüyle, Şile beziyle, Şile palamuduyla, köyleriyle, foto safari için oldukça elverişli bir ilçe. Ancak Yaz aylarında yaşanan yoğun turizm potansiyelini diğer aylarda göremiyoruz. Şile sadece yazın gelinecek bir ilçe değil. Bizlerde "Dört Mevsim Şile" sloganıyla yola çıktık ve Şile'nin Şile turizm potansiyelinin dört mevsim yaşanabilecek, doğa harikası bir ilçe olduğunu anlatmak, göstermek istedik. Kasım ayı Sonbaharı hissettiğimiz en güzel aylardan biri. Bu nedenle "Kasım'da Şile Başkadır" diyerek Şile'nin doğal güzelliklerini gerek profesyonel, gerekse amatör fotoğrafçılarımıza gösterdik. Hepsini çok memnun uğurladık, kendilerine katıldıkları ve yoğun ilgi gösterdikleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Şile'de ilk defa yapılan Foto Safari turuna ünlü fotoğraf sanatçıları Adem Barış ve Mehmet Kıralı eşlik etti. Şile'nin tanıtımına büyük katkı sağlayan amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katıldığı etkinlikte, İstanbul'un karmaşasından ve gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe zaman geçirilerek ve Şile sonbahar fotoğrafları ile ölümsüzleşti.

Şile'de ve köyleri Ovacık, Teke, Akçakese, Yazımanayır, Manşar, Karabeyli'de gerçekleşen Foto Safari güzergâhından oluşan etkinlikte; Şile'nin tarihi köy evleri, doğası, limanı, balıkçıları, kalesi, feneri, odun kömürü, köy ekmeği gibi birçok özelliklerinin fotoğraflandığı etkinliğe Üniversitelilerinde katıldığı yaklaşık 300 fotoğrafçı katıldı.