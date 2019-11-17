Yerin altındaki hayat

BUGÜN NELER OLDU

Doğal afetlerden korunmak, düşmandan saklanmak... Yüzlerce yıl önce farklı amaçlarla kurulan yeraltı şehirleri günümüzde de ziyaret edenleri etkilemeyi başarıyor. Tatilsepeti, Türkiye'nin en güzel yeraltı şehirlerini listeledi.Nevşehir'e 30 kilometre uzaklıktaki Derinkuyu yeraltı şehrinin tarihi MÖ 8'inci yüzyıla uzanıyor. 18 kattan oluşan Derinkuyu, havalandırma şaftları, kuyular, mutfaklar, okullar, yağ depoları, hamamlar, şaraphane ve 20 bin kişilik bir yaşam alanı ile adeta bağımsız bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Saldırı riskine karşı, şehrin her girişi, tek yönlü olarak yuvarlak taş kapılarla kapatılabiliyor.Kapadokya'nın en çok ziyaret edilen yeraltı yerleşimlerinden biri olan Kaymaklı, 1964 yılında ziyarete açıldı. Toplam sekiz kattan oluşan bu şehrin yalnızca ilk dört katı gezilebiliyor. 5 bin kişinin yaşamasına olanak veren şehir, ziyaretçilerini ağırladığı dördüncü katında yerin 20 kilometre derininde müthiş bir adrenaline sebep oluyor.Kayseri şehir merkezinden yaklaşık 35-40 dakikada ulaşılabilen Ağırnas, Mimar Sinan'ın doğum yeri olan tarihi Ağırnas kasabasında kurulu. Yakın zamanda restore edilerek turizme kazandırılan bu şehir, Kayseri'nin en önemli ziyaret noktalarından.Kırşehir'in en önemli turistik adreslerinden biri olan Mucur Yeraltı Şehri, tüf kayaların oyulmasıyla inşa edildi. Bazı bölümleri üç kata kadar inen bu şehrin, Erken Hıristiyanlık döneminde sığınma amaçlı yapıldığı biliniyor.Yozgat şehir merkezine üç kilometre uzaklıktaki Çeşka Kalesi, Bizans döneminden kalma izlere ve eserlere sahip. Üç ayrı girişi olan bu şehri gezerken nişleri, galerilerle birbirine bağlanan odaları ve büyüklü küçüklü kaya mezarlarını görebilirsiniz.Kars'ta Ocaklı köyü yakınlarındaki Ani Harabeleri çevresinde yer alan Ani mağaralarında 823 yapı ve mağara bulunuyor. Bostan deresinin iki yakasındaki tüf kayalıklara oyulan bu mağaralar, mezar, depo ve ev gibi çok çeşitli amaçlarla kullanılmış