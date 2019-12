Dikkat ünlü çıkabilir

Tatilde yan şezlongunuzda Beyonce güneşleniyor, brunch büfesinde J-Lo ile karşılaşıyorsunuz. Lobide Leonarda DiCaprio ile selfie çektirme şansınız bile var. Tüm bunlar için ünlülerin ve Hollywood yıldızlarının seyahatlerinde tercih ettikleri otelleri bilmeniz yeterli. Elbette bazılarının fiyatları el yakıyor. Ama erken rezervasyonla makul olanları da yok değil. O halde imza istemek için kalemleri hazır bulundurun. Ünlülerin konaklamak için en çok tercih ettikleri otellere yolculuk ediyoruz.



Sunset Marquis Hotels&Villas, Los Angeles

Los Angeles'ın dışında bir spa, wellness tesisi. 1963'ten beri hizmet veriyor ve pek çok ünlü oyuncuyu, yazarı ve modeli ağırlıyor. Justin Timberlake ve eşi Jessica Biel müdavimleri arasındaki isimler. Bünyesinde kayıt stüdyosunun bulunması özellikle müzisyenler için burayı biçilmiş kaftan yapıyor. Rolling Stones üyeleri de sık sık oteli ziyaret ediyor.



The Maroma Resort&Spa, Meksika

The Maroma Resort&Spa bembeyaz kumsalda konumlanmış, etrafında egzotik bahçelerin olduğu bir tesis. Hem dinlenmek hem eğlenmek için birebir. Uzun ünlü müdavim listesinin başında Sharon Stone, Celine Dion, Tony Blair ve Sir Elton John gibi isimler yer alıyor. Elton John burada 23 numaralı odada kalmayı tercih ediyor.



Gramercy Park Hotel, New York

İşte tam anlamıyla tarih kokan bir yer... 1970'li yıllarda New York'un simgelerinden biri olan işletmeden David Bowie, Bob Dylan, Rolling Stones üyeleri eksik olmazdı. Bugün de Robert De Niro'dan Madonna'ya pek çok ünlünün uğrak noktası olmaya devam ediyor.



The Setai, Miami

Miami Beach'te yer alan otelin penthouse'u 2013 yılında adı açıklanmayan bir alıcı tarafından 27 milyon dolara satın alınmıştı. Madonna'nın favori adreslerinden olan otelin diğer müdavimleri ise Simon Cowell ve Jim Carrey. Beyonce ve Jazy-Z de burada konaklamayı çok seviyor.



The Beverly Hills Hotel, Kaliforniya

The Eagles'ın dillere pelesenk olan Hotel California şarkısına ilham olan otele gidiyoruz. Dünyanın en ünlü otellerinden biri olarak biliniyor. Sunset Boulevard'daki otel Cameron Diaz ve Nicole Richie'nin de favorileri arasında. Ayrıca tarih boyunca Frank Sinatra'dan Marilyn Manroe'ya, Elizabeth Taylor'dan Richard Burton'a pek çok ünlü simayı ağırlamış.



Cheval Blanc, St. Barth

İstikamet Karayip Denizi... Turkuvaz denizi ve muhteşem doğası ile St. Barth adasına gidiyoruz. Adadaki lüks villalardan oluşan tesisin dünyadan oldukça fazla ünlü müdavimi var. Leonardo DiCaprio neredeyse her yıl burayı ziyaret ediyor. Pippa Middleton, Cindy Crawford da tatil için sık sık adadaki bu tesisi tercih ediyor. Otelin sahibi ise Louis Vuitton modaevi

One&Only Reethi Rah, Maldivler

Milla Jojovich'in deyimiyle burası "Muhteşemin de ötesinde bir yer." Sırp- Rus asıllı model, oyuncu, şarkıcı şehir hayatından kaçmak istediğinde soluğu burada aldığını söylüyor. Her defasında birkaç ünlü isme rastladığını da ekliyor. Bu isimler arasında David Beckham, Tom Cruise Gordon Ramsey ve Russell Crowe var.