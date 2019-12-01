İSO, Şile’de “Geleceğe Nefes” olacak 20 bin fidan dikimini başlattı

Proje kapsamında İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda İSO Meclis ve Meslek Komiteleri üyelerinin katılımıyla 30 Kasım Cumartesi günü Şile-Sofular bölgesinde gerçekleşen törende ilk fidanların dikimi yapıldı.

İSO, 20 bin Üye Hatıra Ormanı projesi ile oda üyeleri başta olmak üzere toplumda çevreye olan duyarlılığa ve algıya katkı sağlamayı, farklı kurum ve kuruluşlarla bu konuda sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesini ve tüm Türkiye'de ağaçlandırılma alanlarının artırılmasını hedefliyor.

İSO, BUGÜNE DEK 40 BİN 945 FİDAN DİKİMİ YAPTI

İSO'nun yakın zamanda ulaşmayı planladığı 20 bin üye sayısına atfen hayata geçirdiği proje kapsamında, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği içinde İstanbul'un Şile ilçesinde kısa sürede toplam 20 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en büyük sanayi odası olan İSO, böylece her yıl 11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan edilmesinin ardından yürütülen "Geleceğe Nefes" ağaçlandırma seferberliğine de destek olmayı amaçlıyor.

İSO, 1994 yılından bu yana yürüttüğü ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, bugüne kadar İstanbul'da Çatalca, Pendik, Şile, Kemerburgaz'da, ayrıca Ankara, İzmir, Antalya, Çanakkale, Tekirdağ, Kayseri ve Adıyaman illerinde toplam 40 bin 935 fidan dikimi gerçekleştirdi.