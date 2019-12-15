En beyaz tatil başlasın

SNOWBOARD'CULARIN

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de, gerek pistleri gerekse tesisleriyle uluslararası standartlara sahip beş kayak merkezi bulunuyor. Uludağ, Kartalkaya, Palandöken, Sarıkamış ve Erciyes'teki bu kayak merkezleri, çeşitli zorluk derecelerine sahip pistleri ve farklı bütçelere hitap eden konaklama tesisleri ile kayak tutkunlarını ağırlıyor. Kızlarım kayağa meraklı olduğu için yıllardır her kış mutlaka kar tatili yapıyoruz ve dolayısıyla bütün kayak merkezlerine birkaç defa gittim. Şimdi size Türkiye'nin en iyi kayak merkezleri ve özelliklerini biraz anlatayım.Eski Türk filmlerinden de hatırlayacağınız gibi, Uludağ Kayak Merkezi, Türkiye'nin ilk modern kayak merkezi olma özelliği taşıyor. Bursa'ya bağlı olan ve şehir merkezine 36 km uzaklıktaki Uludağ Kayak Merkezi, Fatintepe ve Kuşaklıkaya tepelerinin üzerine kurulmuş. 1961 yılında milli park ilan edilen Uludağ, birçok konaklama seçenekleri ve özel pistleri ile bugün kış turizminin lideri konumunda. Modern ve lüks konaklama tesisleri, alışveriş için mağazalar, kafe, bar ve diskoların yer aldığı Uludağ, günübirlik de birçok kayak tutkununu ağırlıyor. Pistlerde, kayak dışında, snowboard, bigfoot, kar motosikleti gibi aktiviteler de yapılabiliyor. Çeşitli zorluk derecelerine sahip 11 farklı pisti bulunan Uludağ'da, sekiz telesiyej ve yedi teleski hizmet veriyor.Uludağ'dan yıllar sonra ortaya çıkan ve Uludağ'ın hakimiyetine son veren Kartalkaya Kayak Merkezi oldu. Bolu merkeze 38 km. uzaklıkta, Köroğlu Dağları'na kurulmuş, ülkemizin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya, kış turizminin ve snowboard sporunun en çok yapıldığı bölgelerden biri. Burada Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa standartlarında snowboard pisti yer alıyor. Kartalkaya'da üç büyük otel bulunuyor ve en çok ilgi görenleri ise Kaya Palazzo ve Dorukkaya otelleri... İstanbul'a yakınlığından dolayı Kartalkaya'ya birçok günübirlik tur düzenleniyor. Kayak malzemesi almak istemeyenler için kiralama avantajı da var ama alışveriş için de seçkin mağazalar yer alıyor. Kartalkaya'da iki telesiyej, altı teleski ve üç baby lift olmak üzere toplam 11 tırmanma sistemi bulunuyor.