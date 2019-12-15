En uzun pistler burada

BUGÜN NELER OLDU

Palandöken Dağları'na kurulmuş, Türkiye'nin en yüksek zirvesine sahip olan Palandöken Kayak Merkezi, benim en sevdiğim kayak merkezi. Erzurum şehir merkezinin çok yakınında yer alan ve havalimanından 15 dakikada ulaşabileceğiniz kayak merkezinde, günde 32 bin kişinin kayak yapabileceği pistler bulunuyor. Palandöken konaklama açısından da çok iyi; 6 bin kişinin konaklayabileceği konaklama tesisleri bulunuyor. 4 ve 5 yıldızlı oteller içinde benim favorim Sway Hotel... Bölgenin en iyi otellerinden biri olan Sway, gerek konumu, gerek geniş odaları, gerek hizmet kalitesi ve gerekse pistleri ile ailece kış tatili için ideal... Bu arada Sway eğlence tutkunlarını da tatmin ediyor. Bu sezon hizmete giren zirvedeki Lounge 2400 gündüzleri, Apres-Ski adlı gece kulübü de tatilcilerin gecelerini renklendiriyor. Palandöken Kayak Merkezi'nin 3125 metrelik pisti, Türkiye'nin en yüksek rakımlı pisti. Ayrıca 3125 metreden 2100 metre rakıma, hiç durmadan kayarak inmek mümkün. 27 No'lu pist, sekiz kilometreye varan uzunluğuyla, Türkiye'nin en uzun pistlerinden. Palandöken'de snowboard'cular için de ezilmemiş, doğal pistler var.