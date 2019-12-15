Sabah
Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Seyahat Haberleri > Kar kalınlığı 2 metreyi geçiyor

Kar kalınlığı 2 metreyi geçiyor

Giriş Tarihi: 15.12.2019
Kar kalınlığı 2 metreyi geçiyor
Kayseri şehir merkezine 25 km. uzaklıkta olan, Erciyes Kayak Merkezi, özellikle yakın çevredeki şehirlerden gelen kayakçılar tarafından tercih ediliyor. Erciyes kış mevsimi boyunca sürekli kar yağışı aldığı için kayakçılar burayı çok seviyor. 1800- 3000 metre arasında yüksek zirvelere sahip olan kayak merkezinin pistlerinin toplam uzunluğu ise 12 kilometreyi buluyor. En uzun pist ise 3.5 kilometre... Kar kalınlığı 2 metreye ulaşan Erciyes'te, snowboard tutkunları için çok uygun kaliteli pistler de yer alıyor. Erciyes'te sekiz adet mekanik lift bulunuyor. Liftlerden üçü babylift, üçü teleski ve ikisi de telesiyej.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kar kalınlığı 2 metreyi geçiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN