Kar kalınlığı 2 metreyi geçiyor

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Kayseri şehir merkezine 25 km. uzaklıkta olan, Erciyes Kayak Merkezi, özellikle yakın çevredeki şehirlerden gelen kayakçılar tarafından tercih ediliyor. Erciyes kış mevsimi boyunca sürekli kar yağışı aldığı için kayakçılar burayı çok seviyor. 1800- 3000 metre arasında yüksek zirvelere sahip olan kayak merkezinin pistlerinin toplam uzunluğu ise 12 kilometreyi buluyor. En uzun pist ise 3.5 kilometre... Kar kalınlığı 2 metreye ulaşan Erciyes'te, snowboard tutkunları için çok uygun kaliteli pistler de yer alıyor. Erciyes'te sekiz adet mekanik lift bulunuyor. Liftlerden üçü babylift, üçü teleski ve ikisi de telesiyej.