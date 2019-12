Kışın, yaz sıcağının tadını Maldivler’de çıkarın

Kar yağışlı ve soğuk günler kapımızda... Önümüzdeki birkaç ay boyunca güneşli havalara hasret kalacağız. Eğer siz de benim gibi soğuktan hoşlanmıyorsanız ve sualtı aktivitelerine tutkunsanız Maldivler, sıcağı özleyenler için yılın bu dönemindeki en ideal rotalardan biri... Ben de geçen günlerde Maldivler'in resmi turizm ajansının davetiyle bin 200 adadan oluşan Maldiv Cumhuriyeti'ni ziyaret etme şansı yakaladım. Hint Okyanusu'nda bulunan Maldivler'de sıcaklık yıl boyunca 28 ila 32 derece arasında seyrediyor. Yağmurların az ve nem oranının düşük olduğu kasım-aralık ve nisan-mayıs arasındaki dönem ziyaret için en uygun sezon olarak nitelendiriliyor. Okyanus esintisi çoğu zaman tropik iklimin bunaltıcı etkilerini hissettirmiyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu dönemde özellikle Avrupa ve Çin'den ziyaretçi sayıları ciddi oranda artıyor. Turizm, Maldivler için en önemli gelir kapılarından birisi. Ülkenin nüfusu 400 binin biraz altında ve toplam yüzölçümü ise 298 kilometrekare. Yani İstanbul'un Beykoz ilçesinden biraz daha ufak. Yaklaşık 100 ada, otel olarak hizmet veriyor. Ve bunların neredeyse tamamına misafirler hariç giriş izni verilmiyor. Maldivler'de ülkeye gelen bütün turistler için kapıda vize uygulaması geçerli, dolayısıyla en az altı ay geçerliliği olan bir pasaportunuz, dönüş biletiniz ve onaylanmış otel rezervasyonunuz bulunuyorsa genellikle 30 gün süreyle ülkede kalma hakkınız bulunuyor.

BAŞKENT İÇİN ÜÇ SAAT

Başkent Male'nin hemen kuzeydoğusunda yer alan ve pek çok havayolunun uğrak noktası haline gelmiş durumda olan Velana Uluslararası Havalimanı ülkenin ana ulaşım merkezi görevini görüyor. Gerek adalardaki otellere, gerekse diğer kasabalara ulaşım buradan sağlanıyor. İstanbul'dan Male'ye Türk Hava Yolları'nın her gün yapılan 8 saatlik direkt seferiyle ulaşılabiliyor. Male'ye deniz yoluyla 1 ile 1.5 saat süren yakın mesafelerdeki adalara ulaşım genellikle tesislere özel hızlı botlarla veya motor yatlarla sağlanıyor. Deniz uçakları çok daha kısa, sarsıntısız ve eşsiz manzaralar sunan bir seçenek olarak ön plana çıkıyor, ancak bu uçaklar da sadece gün içinde hava aydınlıkken ve hava ile deniz koşulları uygun olduğunda sefer yapabiliyor. İç hat seferleriyle konaklanacak adaya en yakın havalimanına gidilip buradan deniz yoluyla transfer de tercih edilebilir. Maldivler'deki ciddi turizm potansiyeline rağmen dünyanın yoğun yerleşimlerinden biri ünvanına sahip olan Male pek çok turist tarafından ne yazık ki ziyaret edilmiyor. Ülkenin nüfusunun yaklaşık üçte biri ve farklı sektörlerde çalışan pek çok yabancı her şeyin ufacık bir adaya sıkıştığı bu ilginç şehirde yaşıyor. Yaklaşık 3 saatlik bir gezi sonucunda büyük bölümü keşfedilebilen Male insana özellikle kentsel alan kullanımı konusunda ilginç bir deneyim yaşatıyor. Ülkenin en eski camisi olan ve deniz fenerini andıran minaresiyle 17'inci yüzyıl eseri Male Cuma Camisi ve Ebü'l-Berekat el-Berberi'nin türbesi, Ulusal Müze ve balık pazarı şehirde ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında geliyor. Biz gezimiz sırasında başkentin dışında üç ada oteli ziyaret etme şansı yakaladık. İlk kaldığımız ada otel Male'ye yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Kuramathi'ye 1.5 saatlik bir hızlı bot yolculuğu ile ulaşıyoruz. Rashdoo Atolü'nde yer alan ve aynı isimli kasabanın hemen karşısında yer alan 1.8 kilometre uzunluğundaki bu ada otel, Hint Okyanusu ile lagünü birbirinden ayıran ve eşsiz günbatımı manzaraları yakalayabileceğiniz kumsalı ile tanınıyor. Maldivler'deki en büyük ada oteller arasında yer almasına rağmen Kuramathi doğal dokunun korunmasına verilen önem ile de öne çıkıyor. Tesis, deniz üzerinde yer alan villalardan plaj erişimli bungalov tipi evlere kadar 350'ye yakın odasıyla farklı bütçeler için uygun konaklama imkânları sunuyor. Ada üzerinde yerel ve uluslararası mutfaklardan her türlü seçeneği bulabileceğiniz pek çok farklı bar ve restoran bulunuyor. Okyanus tarafında yer alan deniz bariyerleri, sakin lagünü, geniş çaplı bir çocuk kulübü, adada yapılabilecek faaliyetlerin çokluğu ve uygun oda tipleri oteli çocuklu aileler için de cazip kılıyor. Adanın su sporları merkezi dalış, şnorkel, kano ve farklı birçok aktiviteyi yapmanıza imkan sağlıyor, ayrıca tesiste sualtı sporları için basınç odası bulunan bir sağlık merkezi ve hallice bir spa merkezi de mevcut.

İSMİNİ HİNDİSTAN CEVİZİNDEN ALIYOR

İkinci durağımız olan ve Kuzey Male Atol'ünde yer alan Kurumba, Maldivler için bir milat sayılıyor. Adını yerel Dhivehi dilindeki Hindistan cevizinden alan bu tesis, 1972'de kullanıma açılmış ve ada otel konseptinin öncüsü olmuş. Adaya havalimanından veya Male'den yaklaşık 10 dakikalık bir tekne yolculuğu ile ulaşılabiliyor. Alışık olduğumuz tatil köyü konseptine daha yakın olan bu tesiste, farklı tipteki villaların neredeyse tamamının adanın etrafını saran bembeyaz kumlu plajlara doğrudan erişimi bulunuyor. Maldivler'in geleneksel Bodu Beru dansını izleme şansını bulduğumuz Kurumba'da canlı müzik yapan grupları da izleyebiliyorsunuz. Adanın su sporları merkezi özellikle jet ski, parasailing, muz gibi motorlu aktiviteler için geniş imkanlar sunuyor, aynı zamanda cam tabanlı katamaran ile deniz altını izleyebileceğiniz gezilere çıkabilirsiniz. Adanın geniş spa merkezi yerel Maldivler terapi teknikleri ve Tay masajı seçenekleri sunuyor. Kurumba, Male'ye yakınlığı sebebiyle konferans turizmi veya diplomatik geziler için de rağbet görüyor.

YEREL ÇİÇEKLER İLHAM VERMİŞ

Son durağımız olan Mirihi ise doğal dokusu ve yüksek kalitedeki hizmet anlayışı ile öne çıkıyor. Male'nin 100 kilometre güneybatısında, Alif Dhaal Atolü'nde yer alan bu adaya yaklaşık 20 dakika süren bir deniz uçağı yolculuğu ile ulaşıyoruz, keza adanın güneyinde ve 25 dakikalık tekne yolculuğu ile ulaşılan Maamigili'de de iç hat uçuşlarına yapılan bir havaalanı da bulunuyor. Mirihi ile başkent Male'nin arasındaki bir saatlik zaman dilimi farkı, burada zamanın daha farklı aktığının adeta bir göstergesi. İsmini yerel bir çiçek türünden alan bu küçük adada, çoğu deniz üstündeki tahta bungalovlardan oluşan 39 oda bulunuyor. Odalarda televizyon bulunmuyor ve tesisin ayakkabısız -terliksiz dolaşma konsepti ile uyumlu olarak neredeyse hiçbir yerde beton zemine rastlamıyorsunuz. Son zamanlarda artışta olan ultra lüks konseptin aksine, Mirihi'de beton villalar, parlak mermerler veya yüzme havuzları bulunmuyor, bu da daha gerçek bir Maldivler deneyimi yaşamanıza imkan sağlıyor. Adanın etrafında okyanus bariyerleri bulunmuyor ve yanı başında yer alan ufak lagünde eşsiz bir sualtı deneyimi yaşama imkânınız bulunuyor. Mirihi'de iki restoran ve bir bar bulunuyor. Bunlardan lagün üzerinde konuşlu Muraka Restoran manzarası ve yemek yerken altınızda okyanusu izleyebildiğiniz alanı ile öne çıkıyor.



Küresel ısınma etkiliyor

Maldivler'de pek çok noktada bazen ufak adacıkların okyanus yüzeyinde belirdiği ve bazılarının da yok olduğu gözlemleniyor. Daha büyük adalar bile akıntılar, rüzgar yönü veya mercan oluşumuna göre yıllar hatta aylar içinde şekil değiştirebiliyor. Pek çok adada dalga ve akıntılar ile oluşabilecek tahribata karşı deniz duvarları bulunuyor. Bu bariyerler çoğu zaman yüzme için de daha güvenli bir ortam oluşturuyor ve mercanların korunmasına da katkı sunabiliyor. Oluşumu volkanik aktiviteye dayansa da Maldivler deprem açısından faal bir bölge değil, keza atollerin deniz tabanından adeta bir duvar gibi yükselmesi de tsunamilere karşı doğal bir engel görevi görüyor. Bu hassas ekosistem sıklıkla dile getirildiği üzere küresel ısınmadan en başta etkilenecek alanlar arasında yer alıyor. İlk ve en yakın tehdit, okyanus suyu sıcaklıklarının bölgede kalıcı artışı ile mercanların geri dönülemez biçimde tahrip olması olarak görünüyor. Sıcaklıkların artışı ve okyanus akıntılarının yön değiştirmesiyle Maldivler'in de kasırgaların rotasına girebileceğinden endişe ediliyor.

