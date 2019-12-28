Vizesiz gidebileceğiniz en görkemli şehirlerden biri: Belgrad

Terazija ve Knez Mihailova gibi turistik ve yoğun bölgeleriyle ünlü kent Doğu Avrupa'nın en havalı kenti olarak seçildi. Bu tarihi kenti özel kılan noktalardan bir diğeri de canlı gece hayatı. Özellikle Sava nehri kıyılarında sıralanan ünlü gece kulüpleri Belgradlılar kadar turistlerin de ilgi odağı. Belgrad, Tuna ve Sava nehirlerinin kesiştiği yerde kurulmuş bir kenttir. Tarihiçesi Roma dönemine kadar giden kentte 6. yüzyıldan itibaren kalıcı yerleşim izlerine rastlanmaktadır.

Romalıların 2. yüzyıldan itibaren yönetiminde olan Belgrad, öncesinde uzun yıllar Keltlerin yaşadığı bir yerdi. Kavimler Göçü sonrası Hun ve Bulgar akınlarına uğrayan Belgrad'a, 5. yüzyıldan itibaren Slavlar yerleşmeye başlar. Doğu Roma (Bizans) ile Batı arasındaki sınır konumunda bulunan Belgrad, düzlük bir arazide bulunması nedeniyle sürekli olarak akınlara uğradı.

Sırp Krallığı'nın merkezi haline gelen Belgrad, Ortaçağ boyunca stratejik önemini korudu. 1521'de Osmanlı hakimiyetine giren Belgrad, imparatorluğu'nun batı seferlerinin başlangıç noktası olma özelliğini taşıyordu. Kanuni Sultan Süleyman Macaristan ve Viyana seferlerine çıkmadan önce burada konaklamıştı.

Yüzyıllarca Osmanlı hakimiyetinde kalan Belgrad'ta bu dönemde çok sayıda Osmanlı-Türk yapısı inşa edilmişti. Ancak Osmanlı-Avusturya savaşları sonrası el değiştiren kentte, Osmanlı'ya ait eserler yok olmaya yüz tuttu. Birçoğu bilinçli bir şekilde yıkılan yapıların yanı sıra bakımsızlıktan eserlerden günümüze kadar gelmeye başaranlar da var. Bunlardan biri günümüzde de Türkçe ismiyle anılan Kalemegdan (Kale Meydanı). Bir diğeriyse Belgrad'ın merkezinde bulunan 1575'te inşa edilen Bayraklı Camii'dir.

Kentin ikiye bölünmesi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve 19. yüzyılda Osmanlı'dan ayrılıp bağımsız bir krallık haline gelen Sırbistan'ı Tuna nehri ayırmaktaydı. Kent bu nedenle uzun yıllar ikiye ayrılmış durumdaydı. Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Yugoslav Krallığı'nın başkenti olan kent, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman bombardımanına uğradı. Savaş sonrası kurulan Yugoslavya'nın başkenti olan Belgrad, ülkenin dağılması sonrasında da Sırbistan'ın başkenti oldu.

Resmi para birimi Dinar olan Sırbistan ile Türkiye arasında bir saatlik bir fark bulunmakta. Mutfağında pek çok benzerlikle karşılaşabileceğiniz Belgrad'ta konaklayabileceğiniz beş yıldızlı otellerin yanı sıra pansiyonlar da mevcut. Kent içi ulaşım ağırlıklı olarak tramvay ve otobüslerle sağlanmakta.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a haftanın her günü İstanbul'dan uçak seferleri düzenlenmekte. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolculukla Belgrad'taki Nikola Tesla Havaalanı'na iniş yapılıyor. Buradan da otobüs ve taksilerle kent merkezine ulaşmak mümkün.

Belgrad'a gelen turistlerin mutlaka görmesi gereken yerler şöyle sıralanabilir. Son dönemde Türkiye'den önemli sayıda turisti ağırlamaya başlayan kent, Tuna ve Sava nehirlerinin kesiştiği platoda kurulu. Belgrad'ı en iyi izleyebileceğiniz noktalardan birisi ünlü Kalemegdan. Osmanlı döneminde kenti savunma amacıyla kullanılan Kalemegdan günümüzde bir açıkhava müzesidir. Genellikle düzlük olan kente hakim bir tepede bulunan Kalemegdan'dan aşağıya doğru inildiğinde kentin en canlı yerlerinden biri olan Knez Mihailova caddesi karşınıza çıkar.

Belgrad'ta Türkçe isme sahip bir diğer yer olan Terazija, kentin en canlı noktalarından biri. Alışveriş, eğlence ve kültür sanat faaliyetlerinin birçoğu bu bölge ve etrafında gerçekleşmekte. Aynı zamanda kentin simgesi durumundaki kale de günümüzde de Kalemegdan olarak anılmakta.

KAYNAK: MİLLİYET