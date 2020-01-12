2020’de gitsem gitsem nereye gitsem?

Dünya kazan, biz kepçe... Gez gez bitmez değil mi? Peki ama nereleri gezmeli? Seyahat dergisi Travel+Leisure 2020'de gezilmesi gereken 50 destinasyon listesini yayınladı. Ben sayfada yer bulabildiğim kadarını şimdi sizlerle paylaşıyorum. Bu listeler nasıl hazırlanıyor, onu da hemen belirtelim. O ülkede açılan sergiler, gerçekleşen festivaller, sanatsal olaylar, açılacak olan lüks otel ve restoranlar bu listelerin belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Bu arada listenin 23. sırasında hem İstanbul Havalimanı hem de yeni sanat galerileri ve müzeleriyle İstanbul da yer alıyor.

YAKLAŞIK bir yıldır dilimde ve aklımda hep Boston var, doğum günümde de Boston'daydım diye pek bir eleştiri aldım. Ama listede Boston'u görünce bir rahatladım. Neden mi Boston? Hem yemeiçme sektöründe, otel ve turizm alanında hem de üniversite ve sanayi anlamında ABD'nin en fazla kalkınan şehirlerinden biri. Four Seasons, 61 katlı bir binada 215 odası ve otel bünyesinde hizmet veren Japon restoranı Zuma ile Boston'da açıldı. Ayrıca sanat bakımından da şehir durmuyor. Yayoi Kusama'nın bir yapıtı kalıcı olarak Boston Çağdaş Sanat Müzesi'ne dahil oldu.

Boston, ABD

KAYSERYA, İsrail'de bir antik liman kenti. Şehir Tel Aviv ve Hayfa'nın tam ortasında yer alıyor. Bu da yaklaşık 45 kilometre yol anlamına geliyor. Şehir antikle moderni bir arada sunduğu için cazibe merkezine dönüşüyor. Eski limanda hizmet veren Helena Restaurant gibi eski reçetelere sadık kalan mekanlar da şehrin popülerleşmesinde rol oynuyor. Ayrıca dalış meraklıları için Old Caesarea Diving Center gibi alanında uzman yerler var.

Asheville, Kuzey Karolina

ABD deyince hemen aklınıza New York, Miami, Los Angeles gibi metropoller gelmesin... Bu yılın çıkış yapan yeri Asheville. Kuzey Karolina eyaletinde yer alan ufak bir şehre gidiyoruz anlayacağınız. Neden mi?.. Bu yıl ABD'nin jet seti düğünlerini bile bu tarz kasabalarda yapıyor. Çiftlik konsepti yükselişte anlayacağınız. Asheville ise birçok sanatçıya, müzisyene, yeme-içme servisinde çalışan kesime ev sahipliği yapıyor. Tarladan masaya konsepti burada hüküm sürüyor. Öyle ki düğünlerde kızarmış tavuk servis etmek bile cool yani havalı duruyor. Ashville Sanat Müzesi de kasım ayında heykel bahçesi ile birlikte genişleyerek yeniden açıldı. Yemek festivalleri ve şehirdeki iddialı mekanların sayısında da artış yaşanıyor. Misal canlı müzik mekanı Asheville Beauty Academy, Golden Pineapple ve Beer City gibi popüler barlar açıldı.

KARAYIPLER'DE doğanın cömert davrandığı bir ada ülkesine, Barbados'a gidiyoruz bu kez. Ülkenin ilk kadın başbakanı Mia Mottley tüm Bajan kökenli vatandaşlarını 2020 yılında köklerini kutlamak için Barbados'a davet etti. 52 hafta kutlanacak festivalde sokak törenleri, geçitler, konserler sanat etkinlikleri eksik olmayacak.

Brisbane, Avusturalya

AVUSTRALYA'NIN 1824 yılında kurulan şehrine gidiyoruz. Neden mi?.. Spor bakımından biçilmiş kaftan da o yüzden... Bisiklet yolları, tırmanma duvarları, çevreye verdiği önemle öne çıkan bir şehir Brisbane.

KALIFORNIYA deyince hemen aklınıza plajlar, Beverly Hills gelebilir. Ama bir de orta vadisi var. İyi şarabın, doğanın ve lüks otellerin merkezi. Elbette okyanusa sıfır lüks resortlar da var. Örneğin Vespera on Ocean. 124 odalı Pasifik okyanusuna bakan otel geçen ekim ayında kapılarını açtı.

Pekin, Çin

GEÇEN ekim ayında dünyanın en büyük havalimanlarından biri Pekin'de hizmete girdi. Beş yıllık çalışma ve 25 milyar dolarlık yatırım sonucunda mimar Zaha Hadid tarafından tasarlanan havalimanının yılda 70 milyon yolcuyu ağırlaması bekleniyor. Sadece havalimanını görmek için bile Pekin'e gitmeye değer. Ama bunun yanı sıra daha pek çok yeniliğe de ev sahipliği yapıyor. Örneğin Mandarin Oriental Wangfujing de Pekin'de kapılarını açtı.

Şili Göller Bölgesi

GÜNEY Amerika'nın incisi Şili Göller Bölgesi'ne gidiyoruz bu kez. Son 15 yıldır hem şarapları hem mutfağı ile öne çıkan coğrafyalardan biri Şili. Peki ama neden mi özellikle Göller Bölgesi?.. Hem enfes kesici manzarası hem rafting, balıkçılık gibi sunduğu spor faaliyetleri ile dünyadan birçok turistin ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu arada Kraliçe Elizabeth'in ziyaret ettiği Hotel Antumalal ya da lüks otel zinciri andBeyond Vira gibi konaklama seçenekleri de bölgede mevcut