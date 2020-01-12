VIYANA, Salzburg, Hallstatt fark etmez... Bu yıl gezmeniz gereken yerler listesinde Avusturya tüm şehirleriyle yer alıyor. Malumunuz Viyana'daki Altauseee hem otelleri hem de barındırdığı detoks merkezi Viva Mayr ile sağlıklı yaşam meraklıları için cazibe merkezi. Hallstatt ise dünyada kopyalanan tek kasaba. Viyana'nın güzellikleri ve tarihi yapıları saymakla bitmez. Ama bu yıl açılacak olan genç ve yenilikçi nesle hitap eden 240 milyon dolarlık yatırım Andaz Vienna Am Belvedere oteli ile yeniden yükselişe geçecek gibi görünüyor. Ayrıca efsane konser salonu Musikverein bu yıl 150. yılını kutluyor. Beethoven'ın ise doğumunun 250. yılı. Yıl boyunca Beethoven doğum günü kutlamaları sürecek. Viyana Filarmoni Orkestrası ise yıl boyunca sanatçıyı anmaya ve konserler vermeye devam edecek. 2020 Avusturya için daha bir özel ve farklı geçecek.



Hawaii Büyük Adası

2018 yılında gerçekleşen Kilauea volkanının püskürmesinden sonra Hawaii'nin en büyük adası epey turist kaybetmişti. Aslında volkanın bulunduğu doğu kanadıyla turistik tesislerin bulunduğu batı kanadının hiçbir etkileşimi olmamasına rağmen ada turist sayısı bakımından kan kaybına uğramıştı. Ama artık lavlar püskürmüyor ve havada 'tatil' kokusu dolaşıyor. Adanın en büyük otel kompleksi Mauna Lani bu ay kapılarını açacak. Bu arada pek çok sanatçı için de ada ilham kaynağı olmaya devam ediyor.



Botsvana

BOTSVANA ya da resmi adıyla Botsvana Cumhuriyeti de 2020'de turistlerin radarına girmesi beklenen bir başka destinasyon. Afrika kıtasının güneyinde yer alıyor. Denize kıyısı olmayan bir kara ülkesi. Kafasında tam olarak konumunu oturtamayanlara Namibya, Zambiya ve Zimbabve ile komşu olduğunu söyleyebilirim. Bu yıl Botsvana'nın yıldızının bu kadar parlamasının nedeni ise lüks safari otellerinin bölgede peşi sıra açılıyor olması. Lüks çadırlarda konaklarken gündüzleri aslanlar, zürafalar, kaplanlar, zebralar arasında turlayabilirsiniz.



Baja California, Meksika

MEKSIKA'NIN tatil beldeleri Cancun ve Tulum'dan ibaret sandıysanız yanılıyorsunuz. Zira bu yıl lüks otel zincirleri Baja California Yarımadası'nın güney ucundaki tatil beldesinde birer şube açmaya hazırlanıyorlar. Hatta The Four Seasons Resort Los Cabos geçen ekim ayında 141 oda ile hizmete girdi. Megayatlar için gerekli olan marina da hazır. 2021 yılında ise bölgede Aman Resort 20 villadan oluşan tesisini hizmete sokacak.

İSTER safari yapın, ister balık tutmaya çıkın, ister yeşillikler arasında kaybolun, isterseniz de lüks otellerinin keyfini çıkarın... 2020'de lüks otel zincirlerinin en fazla rağbet gösterdiği yerlerden biri kuşkusuz Kosta Rika. Bu arada meditasyon, yoga gibi etkinliklere meraklı kesimin de yeni merkezlerden biri olması bekleniyor. Jet set Kosta Rika'dan yazlık almaya devam ediyor.



Kosta Rika

GEÇEN yıl Peru seyahati yaptığımda pek çok kişi bana "Machu picchu'ya gidecek misin?" diye sordu. Oysa benim Lima'dan sonra en çok merak ettiğim yer Peru'nun Arequipa bölgesinin başkenti ve en geniş şehri olan namıdiğer Beyaz Şehir olan Arequipa idi. Sanayi, üretim, ihracat bakımından ülkenin en önemli şehirlerinden biri. Ayrıca beyaz mimarisi ile dikkat çeken ve cazip hale gelen yerlerden biri. 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren şehirde dünyanın en lüks otel zincirlerinden biri olan Relais&Chateaux'ya ait olan Cirqa bu yıl itibariyle kapılarını açıyor. Üstelik 1540 yılından kalma tarihi bir bina içerisinde. San Agustin Kilisesi'nin yanındaki otel yüksek tavanları, taş duvarları ve mistik mimarisiyle dikkat çekiyor. Şehirdeki La Nueva isimli restoranda ise kadın çalışanlar tarihi reçeteleri günümüzde uyguluyor.



Arequipa, Peru

23. sırada İstanbul var

DERGININ 2020'de seyahat edilecek en iyi 50 destinasyon listesinin 23. sırasında İstanbul yer alıyor. 2019'da açılan yeni havalimanımıza övgüler düzülmüş makalede. Ardından Arter'in gezilmesi gerektiğine vurgu yapılmış. Sarıyer'de hizmete giren tarihi binanın otele dönüştürüldüğü Six Senses Kocataş da yer almış makalede. Çukurcuma Hamamı, bu yıl açılacak olan Galataport Projesi, Çırağan Palace Kempinksi, Topkapı Sarayı ve Aya Sofya da makalede adı geçen diğer görülmesi gereken yerler.