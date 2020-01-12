Komşu kapısı Bansko

Son birkaç yıldır kayak tutkunlarından adını çok sık duyduğum Bansko'ya nihayet gitme fırsatı buldum. Türkler maşallah, Bulgaristan'ın bu ünlü kayak merkezini gerçek anlamda komşu kapısı yapmış durumda. Cumartesi sabah gidip pazar akşamı dönen birçok kişi biliyorum. Bansko; Uludağ, Kartalkaya ve Palandöken gibi kayak merkezlerimizin en büyük rakibi olmuş durumda. Bansko'yu bu kadar çok sevmemizin en büyük nedeni bence ulaşım kolaylığı. THY, İstanbul'dan Sofya'ya günde iki uçuş düzenliyor. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçak, 1 saat 20 dakika sonra Sofya'da oluyor. Sofya-Bansko arası ise en fazla iki saat sürüyor. Bansko'yu bu kadar çok sevmemizin bir nedeni de Avrupa'daki birçok kayak merkezine göre fiyatların çok makul olması...

PİST AÇISINDAN ÇOK ZENGİN

Şimdi size Bansko'yu biraz anlatayım. Avrupa'nın da sayılı kayak merkezlerinden biri olan ve aralık ayının 15'inde başlayıp mart sonuna kadar kayak yapılabilen Bansko, rakımı 930 metre olan Pirin Dağları'nın yamacında yer alıyor. Bansko'da 990 ile 2600 metre arasında uzunluğa sahip her zorluk derecesinde kayak pisti mevcut. Bunlardan en ünlüsü Alberto Tomba'dan ismini almış olan, siyah zorluk dereceli Tomba Pisti... Toplam uzunluğu 70 km'yi bulan altı mavi, beş kırmızı ve iki siyah dereceli pistlerin lift kapasiteleri oldukça yüksek. Bu pistlerde saatte yaklaşık 15 bin kişi kayıyor. Snowboard'cular için de Fun Park'ta zevk alabilecekleri muhteşem bir parkur bulunuyor. Burada ve bütün pistlerde, sıcak içecek bulabileceğiniz 'ski bar'lar kurulmuş.

ÇOCUKLAR DA ÇOK SEVİYOR

Bu arada Bansko'nun en karlı yerinde bir paintball parkuru var. Sadece eğlenmeniz için özenle hazırlanmış parkurda paintball oynamaya doyamayacaksınız. Karda paintball oynamanın çok hoşunuza gideceğine eminim. Bansko Kayak Merkezi'ni tercih eden çocuklu aileler için 4-7 yaş arası çocuklara özel ski oyun, kayak öğrenme parkı ve üç adet çocuk lifti gözetmenler eşliğinde hizmet veriyor. Ders almak isteyenler yine bu parklarda münferit veya grup olarak çocuklarına eğitmen kiralayabiliyorlar. Bansko, çok eski tarihlerden beri yaşam alanı olarak kullanılmış, hala da geçmişin izlerini günümüze taşıyarak tarihin kokusunu içinize çekebileceğiniz sevimli bir kasaba. Eski çağlardan bu yana etkin bir şekilde yaşayan bir şehir olması dolayısıyla kasabada 100'e yakın arkeolojik kazı yapılmış. Geçmişle iç içe yaşayan Bansko'da bu yüzden 120 kadar müze, anıt ve etnografik eser bulunuyor. Bunların en önemlilerinden biri olan 18. ve 19. yüzyıllar arasında dini eğitim veren manastırda bulunan ikonları ziyaret etmenizi öneririm.

ÜLKENİN EN BÜYÜK SPA'SI BURADA

Konaklamak için şehir merkezinde kurulmuş küçük-büyük ve birbirinden güzel birçok otel, kayak için bölgeye gelenlere hizmet veriyor. Bu otellere, kayak yapmak için gelenlerin yanı sıra, termal tesislerde sağlık ve güzellik bulmak için gelenler de var. Bansko'da kalınabilecek en iyi otellerden biri Kempinski Hotel Grand Arena... Oteli eşsiz ve özel kılan ise konumu. Çünkü kayak merkezine çıkmak için kullanmanız gereken gondol, otelin hemen yanında bulunuyor ve otel misafirlerine ücretsiz. Kempinski, spa'sıyla da dikkat çekiyor. Otelde, birçok kez ödül almış olan Bulgaristan'ın en büyük spa'sı bulunuyor. Burada saunadan çıkıp kar odasına girmek muhteşem bir şok etkisi yaratıyor. Otelin önündeki bisikletleri resepsiyondan ücretsiz rezerve ederek harika bir Bansko turu da yapabilirsiniz. Bansko'nun çevresinde de birçok gezilecek ve görülecek yer var. Bunlardan biri; Bansko'nun güneyindeki Pirin Ulusal Parkı... Birleşmiş Milletler ve UNESCO tarafından SİT alanı olarak ilan edilen bu park, zengin doğası ve tarihi mekanlarıyla keşfedilmeye değer bir yer.

Türk DJ'ler çalıyor

Restoran önerisi isterseniz Come Prima'yı bir kenara yazın. Restoran gerçekten çok başarılı. Bansko'da lokal, otantik restoranlar da mevcut. Bunlardan biri Obecanova Mehana... Restoranın içerisi müze gibi; antika eşyalarla dekore edilmiş duvarlar, eski fotoğraflar, Balkanlara özgü masa örtüleri bu restoranı özel kılıyor. Bansko'da keyifli saatler geçirebileceğiniz çok güzel kafe ve barların yanı sıra çok eğlenceli kulüpler de bulunuyor. Hemen belirteyim, artık Bansko'da Türk şarkıcıların ve DJ'lerin performans sergilediği festivaller yapılıyor ve mekanlarda bol bol Türkçe şarkılar çalınıyor. Yani eğlence tutkunları Bansko'da pek yabancılık çekmiyor.