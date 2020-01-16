İşte kayak merkezleri...

Bu kış günlerinde kayak yapmak isteyenler hala bir rota oluşturamadınız ve nereye gidiceğinizi bilmiyor musunuz?O zaman Türkiye'nin eşsiz harikalarıyla dolu kayak merkezlerinden Uludağ,Kartepe,Palandöken gibi yerler hakkında bilgi sahibi olmak istemez misiniz ?Hangisinin pist alanı daha geniş hangisinin ulaşımı daha kolay bunlara hakim olmak sizlere daha avantajlı ve ekonomik bir tatil oluşturacaktır.İşte o kayak merkezleri...
Giriş Tarihi: 16.1.2020 13:17Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 14:21
ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ
Türkiye' de ilk ve en popüler kayak merkezi Uludağ aralık- nisan aylarında hizmete açıktır. Bursa merkeze ve havaalanına yakın olduğundan kolay gidilir.