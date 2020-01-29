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İşte kayak merkezleri...

Bu kış günlerinde kayak yapmak isteyenler hala bir rota oluşturamadınız ve nereye gidiceğinizi bilmiyor musunuz?O zaman 'nin eşsiz harikalarıyla dolu kayak merkezlerinden Uludağ,Kartepe,Palandöken gibi yerler hakkında bilgi sahibi olmak istemez misiniz ?Hangisinin pist alanı daha geniş hangisinin ulaşımı daha kolay bunlara hakim olmak sizlere daha avantajlı ve ekonomik bir tatil oluşturacaktır.İşte o kayak merkezleri...

Giriş Tarihi: 16.1.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 10:55 ABONE OL
İşte kayak merkezleri...

ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ

' de ilk ve en popüler kayak merkezi Uludağ aralık- nisan aylarında hizmete açıktır. merkeze ve havaalanına yakın olduğundan kolay gidilir.

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İşte kayak merkezleri...
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