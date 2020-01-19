Anadolu’nun antik yolları

Anadolu'da bölgeyi boydan boya gezmeye olanak tanıyan kültür rotaları bulunuyor. Aktüel Arkeoloji Dergisi de son sayısında bu rotaları ele almış. Dergi, Türkiye'nin ilk yürüyüş rotası olan Likya Yolu başta olmak üzere Karia Yolu, Hitit Yolu, Frig Yolu, Aziz Paul Yolu, Evliya Çelebi Yolu ile Sultanlar ve Sufi Yolu güzergahlarını derinlemesine inceleyerek okuyucularına aktarmış. Biz de o yollardan az bilinen üçünü sayfalarımıza taşıdıkKültür Rotaları Derneği'nin verdiği bilgilere göre Antalya'nın 10 kilometre doğusundaki Perge ile Eğirdir Gölü'nün kuzeydoğusundaki Yalvaç arasında yer alan 500 kilometrelik işaretlenmiş rotayı yürümek 27 gün sürüyor. Antalya'nın 80 kilometre kuzeydoğusundaki Köprülü Kanyon Ulusal Park'ın girişindeki Beşkonak'tan başlayan ikinci bir kolu daha var. İkinci kol, Roma antik kenti Adada'da ilk rotayla birleşiyor. Roma yolları, patikalar ve orman yollarından geçen Aziz Paul Yolu yer yer dağ bisikletine de uygun. Likya Yolu'ndan daha yabani bir rota olduğunu da belirtelim. Deniz seviyesinden başlıyor ve 2200 metreye kadar tırmanıyor. Yürüyüş için en iyi zamanlar ilkbahar ve sonbahar ayları. Çoğu gece için köy evleri ya da küçük pansiyonlarda konaklama imkanı bulabilirsiniz ancak uzun etaplarda kamp yapmak gerekiyor. Çok sayıda iyi kamp yeri bulabilirsiniz.Evliya Çelebi Yolu, yürüyüşçü ve bisikletçilerin mutlaka denemesi gereken ve aynı zamanda da Türkiye'nin ilk at binme yolu olan rota. İzmit Körfezi'nden Simav'a kadarki kıvrımlı yolculuğuyla, tarih ve doğayı, macera ve dinlenmeyi bir araya getiriyor. Kültür Rotaları Derneği, rotada geçirilen birkaç günü, Evliya'nın ziyaret ettiği köy ve şehirleri görecek şekilde birleştirmenin mümkün olduğuna dikkat çekiyor. Evliya Çelebi Yolu, Türkiye'deki en harika ve çeşitli peyzajların olduğu bölgelerden, farklı köylerden ve büyük tarihi önem taşıyan, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu kent ve kasabaların içinden ya da yakınından geçiyor. At binme rotası yaklaşık 650 kilometre uzunluğunda olup, dinlenme süresi ve ziyaret yerleri hariç, takribi 25 gün sürmekte.Kanuni'nin izinde...Dergide Sedat Çakır'ın anlatıman göre 1. ve 2. Viyana seferlerini ve Balkanlar'daki Osmanlı menzillerini temel alan yürüyüş rotası Sultanlar Yolu, Avusturya, Viyana'dan başlıyor ve Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye ulaşıyor. İstanbul Süleymaniye Camii'nde sonlanan yürüyüş ve bisiklet rotası tarih, kültür ve doğayı harmanlıyor. Sultanlar Kanuni Sultan Süleyman'ın ayak izlerini takip eden rota 2300 kilometrelik bir güzergahı içeriyor. İstanbul ile Konya arası Surre yolunun bir parçası olan Sufi Yolu ise farklı yüzyıllarda yaşamış sufi, şair, alim ve bilginlere ait mekanları yeniden canlandırmak, kültür ve inanç turizmi açısından farkındalık oluşturmak ve geçmişte sahip olduğumuz manevi değerlerimizi ve kültürel hazine zenginliğimizi gün yüzüne çıkarmak amacıyla tasarlanmış. Sufi Yolu İstanbul'dan başlayarak Konya'ya kadar doğa yürüyüşçülerine, bisiklet ve kültürseverlere unutamayacakları bir macera sunuyor. Yol üzerinde halen geleneklerine uygun yaşayan dergahları görmek mümkün. Yürüyüş yolunun uzunluğu 801 kilometre.

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