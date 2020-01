Bu kez transfer haberi değil turizm elçiliği yaptılar

Süper Lig'in ikinci yarısı bu hafta sonu başladı. SABAH Spor servisinin, telefonları ellerinden düşmeyen, 7/24 ayakta bir hayat süren kulüp muhabirleri ile konuştuk. Mevzumuz bu kez futbol değildi... Sezon boyunca maçlar için Türkiye'nin pek çok bölgesini ziyaret edip, şehirleri adımlıyor, tarihi yerleri görme ve değişik mutfakları da tatma şansı buluyorlar. Peki, onların ülkemizin farklı şehir ve lezzetleri için yorumları nedir, gelin bakalım...Mutfak konusunda Gaziantep'i ayrı tutarak söylüyorum, çünkü bence dünyanın en iyi mutfağı orada, Sivas benim favorim. En favori yemeğim Sivas 3N Kebap'taki karışık et menüsü. Bu bakımdan Sivas küme düşünce üzülmüştüm haliyle... Keza Rize'nin meşhur sütlacı da şehri ön plana çıkarıyor. İzmir'deki söğüş de tadabileceğiniz özel bir lezzet. Tüm bu lezzetlerin ışığında unutamadığım restoranları sıralamam gerekirse şunu söyleyebilirim: Antalyaseverler için Yedi Mehmet iyidir. Gaziantep Halil Usta, Rize Huzur Döner, Sivas 3N Kebap, İzmir Hisarönü Söğüşçüsü favorilerim. Mutfağı uğruna Süper Lig'de keşke yer alsa diyebileceğimiz takımlar arasında da kesinlikle Hatay listenin başını çekecektir. Çünkü Hatay'ı hiç görmedim, görmeyi çok isterim. Konu gastronomi ise Adana'sız da olmaz.Anadolu'nun her şehrinde insanların yaklaşımı samimi ve içten. Fakat naçizane benim Rize ve Sivas esnafıyla aram hep iyidir. Öte yandan yaptığımız iş gereği sadece Anadolu'nun dört bir yanında değil dünyanın çeşitli kentlerinde de bulunuyoruz. Bu bakımdan hayli etkilendiğim şehirler görme şansım oldu. Örneğin Prag... Mimarisiyle yaşayan tarih gibi. Aynı şekilde Viyana da sizi çok etkiliyor. Yine de tüm bu şehirler arasında her yönüyle Roma'yı birinci sıraya koyabilirim.Bugüne kadar gittiğim şehirler arasında kesinlikle mutfak söz konusu olunca Gaziantep'ten bahsetmek gerekiyor. Gerçekten hem lezzet, hem çeşitlilik olarak oldukça iyi. Sezon içerisinde Gaziantep deplasmanına gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum desem yanlış olmaz. Gaziantep'teki Halil Usta sanırım Güneydoğu turuna çıkan herkesin bir şekilde uğramak istediği yerlerden birisi. Salaş bir mekan görünümü olsa da lezzet olarak çok üst düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Buna karşın Gaziantep lezzet olarak üst sıralarda olsa da Konya'nın damak zevkime daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bir Trabzonlu olarak unlu mamulleri fazlasıyla seviyoruz. Favori yemeğimin de Konya'da fırsat bulunca yediğim tandır. Şimdiye kadar gezip gördüğüm yerlerden en etkilendiğime gelecek olursak da Şanlıurfa'yı birinci sıraya koysam kimseye haksızlık yapmış olmam. Evet, İstanbul kusursuz bir şehir ancak Şanlıurfa dini turizm açısından harika bir yer. Görmeyen varsa Şanlıurfa'ya ve özellikle Göbeklitepe'ye gitmelerini kesinlikle tavsiye ederim. İnsanlığın hangi aşamalardan geçip hangi seviyeye geldiğini görmek için Şanlıurfa kusursuz bir şehir. Öte yandan Anadolu'nun her köşesinde lafta değil hakikatte insanımızın samimiyetini görüyorum. Yine Şanlıurfa'nın sadece esnafının değil halkının da yardım etme konusunda çok ciddi bir çaba içerisinde olduğunu ve bu konuya oldukça şaşırdığımı söyleyebilirim.Görevim süresince gittiğim şehirlerde en lezzetli yemekleri Gaziantep'te tattım. Her şehirde güzel yemek yiyebileceğimiz yerler oluyor ancak bu kadar fazla seçenek olmuyor. Kebap çeşitliliği ve tatlı düşkünlüğümü hesaba katarsak ilk sıraya her zaman Gaziantep'i yazarım. Ayrıca pide ve döner hasretimi de Trabzon'a gittiğimde gideriyorum. Tabii Türkiye'de lezzetli yemeklerin adresleri sadece bu şehirlerle sınırlı değil. Örneğin benim şimdiye kadar en unutumadığım restoran Manisa'daki Ali Baba Kağıt Köfte'dir. İzmir Manisa yolunda sanayinin içerisinde bir yer. Beklentimi düşük tutarak gitmiştim ancak bir kağıdın üzerine dökerek getirdikleri köfte ve yanındaki baharatlarla uyumu harika bir deneyim yaşamamı sağlamıştı. Tadı hâlâ damağımda...Gördüğüm şehirleri düşünüyorum da gerçekten her yerde istisnasız karşılaştığımız ortak tutum misafirperverlik. Mesela Malatya'da bir defasında meşhur Şire Pazarı'na girmiştim. Oradaki herkesin samimiyeti ve sohbetleri harikaydı. Kayısıdan şekerlemeye, pazardan çıkana kadar ikram ettikleri o lezzetli yiyecekler satın aldıklarımızdan çoktu sanırım. Eh tabii misafirperverliğin ve mutfağın ötesinde müthiş bir tarihi ve doğal güzellik birikimi de söz konusu ülkemizde. Beni Anadolu'da en etkileyen yer Trabzon'daki Sümela Manastırı. Yüzlerce yıl öncesini düşününce o eserin dağın bir yamacının içine yapılabilmesi çok etkileyici geliyor. Yine Muğla'ya her gittiğimde hayran kalıyorum. Doğayı göreyim, denize gireyim bir de tarihi yerleri keşfedeyim diyorsanız tam anlamıyla üçü bir arada bu şehirde. Ayrıca İstanbul'dan günübirlik olarak gidilebilecek en iyi seçenek benim adıma hep Bursa olmuştur. Tarihi yerleri görmekten büyük keyif alan biri olarak Trilye ve Cumalıkızık da şehirden kaçış için güzel yerler.Mutfağı en iyi şehir hangisi sorusuna Gaziantep cevabını vermediğim için Gaziantepli yakın arkadaşlarımı kızdıracağım ama yine de Malatya diyorum. Şehir merkezi kağıt kebabı, şehir dışı kuzu çevirmesi ile meşhur ama benim Malatya'daki favorim yöresel yemekleri. Sulu içli köfteyi andıran analı kızlı yemeği ve kiraz yaprağı sarması da kesinlikle denenmeli. Gel gelelim benim damak tadıma en uygun şehir ise Sivas... Kendi yetiştirdikleri hayvanlarını kekikle besliyorlar ve doğal olarak köfte-döneri çok lezzetli. Adım başı karşınıza fırın-pastane çıkıyor, hamur işinde de başarılılar. Güzel yemekleri dışında şehir içinde çoğu yere yürüyerek gidebilmek büyük konfor. Bu yüzden Sivas küme düştüğünde üzülmüştüm. Keza gelecek sezon Süper Lig'de hangi takımı görmek istersiniz diye sorarsanız da Antakya mutfağından ötürü Hatayspor'u söyleyebilirim. Genel olarak favori yemeğime gelecek olursak ise Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak'ın sahibi olduğu Altur firmasında verdiği yemeklerde servis edilen Rize usulü karalahana sarmayı tek geçerim. İşimiz gereği Türkiye'nin dört bir yanındaki iyi restoranlara da gitme şansımız oluyor elbette. Örneğin, Elazığ-Harput'ta bulunan Pirzolacı Yusuf Usta bunlardan biri. Gittiğim en iyi restoran. Soslu eti o kadar başarılı ki mekana ismini veren pirzolayı bile yemedim.Galatasaray'ı takip ettiğim için yemek dışında gezmeye çok fazla vaktim olmuyor. Ama Diyarbakır'da merkezde karşınıza çıkan surlar çok etkileyici. Yine Diyarbakır'a dair bir diğer altını çizmek istediğim nokta da esnafının yaklaşımı... İstanbul'dan geldiğinizi öğrendiklerinde sizden hesap almayacak kadar misafirperverler. Son olarak gezginlere Türkiye'de gitmeleri için tek bir adres önermem gerekse bu Adana olur. İçinden nehir geçen bir şehrin zaten güzel olmama ihtimali var mı? 24 saat yemekle yaşamaları da bonusu...

