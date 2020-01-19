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Karla kaplı yaylalarda muhteşem görüntüler...

’da kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı yaylalar, hafta sonu stres atmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Yüksek rakımlı yaylalarda mangal yapan vatandaşlar, arazi araçları ile stres atıyor.

İHA Turizm
Giriş Tarihi: 19.1.2020 14:54 ABONE OL
Karla kaplı yaylalarda muhteşem görüntüler...

Yeşilin her tonunu barındıran Karadeniz yaylaları, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Ordu'da yaz aylarında piknikçilerin, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların uğrak noktası olduğu yüksek rakımlı yaylalar, kış aylarında da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yoğun iş temposundan uzaklaşarak stres atan vatandaşlar, her mevsim güzel olan yaylaların muhakkak görülmesi gerektiğini belirtiyor. Kar yağışının sürekli etkili olduğu yaylalarda belediye ekipleri, insanların mağdur olmaması için temizleme ve tuzlama çalışmasını da sürdürüyor.

GÜZEL BİR HAFTA SONU İÇİN...

İş stresinden uzaklaşmak için ekip olarak yaylaya çıktıklarını, şehir merkezinde göremediklerini kar hasretini burada giderdiklerini söyleyen vatandaşlar, aileleri ve arkadaşları ile güzel bir hafta sonu geçirdiklerini, herkesin buralara gelmesi gerektiğini ifade ettiler.

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Karla kaplı yaylalarda muhteşem görüntüler...
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