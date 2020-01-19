Konforu bırak tasarıma bak

Forbes dergisi son sayısında 2020'de açılacak en iyi tasarım otellere yer verdi. Konaklamak için gitmeseniz bile belki yolunuz bulundukları destinasyonlara düşerse bir yemek ya da kahve molası için uğrarsınız. İşte yılın en sükseli otelleri...Hani yıllardır orman içindeki ağaç otelleri görüyor ve hep orada kalma hayalini kuruyoruz ya, işte o ağaç otelleri yapan grubun yeni kış oteli gelecek ay hizmete girmeyi bekliyor. Ama bu kez konsept yeşillik, orman ve ağaç değil, göl ve buz... Lule Nehri'nde (kışları buz tutuyor) kurulan otel ve sağlıklı yaşam merkezinin sadece 12 odası var. Altısı nehrin üzerinde, altısı da karaya bağlı köprüde. Hepsinin nehir manzarası, interneti, terası var. Spa'sı da var ama dileyenler buz gibi nehirde özel tedavi yöntemleri de deneyebiliyor. Restoranında ise İskandinav mutfağının sezonluk yemekleri servis ediliyor. Geceliği bin dolardan başlıyor.Gelecek ay açılacak bir başka otel ise Zaha Hadid'in tasarladığı Dubai'deki ME Dubai... İkiz kulelerde hizmet verecek otel 74 oda, 19 suit ve 94 residence'tan oluşuyor. Eş zamanlı 15 fine-dining restoran da hizmete girecek. Otelin havuzu ve spa'sı ise şehir manzaralı.Açık ara en sevdiğim otel zincirlerinden birinin mart ayında Tayland'da açacağı yeni oteli pek çok kişinin radarında. 299 oda ile Tayland'ın başkentine yeniden girmeye hazırlanıyor. Üstelik spa'sında dünyanın farklı yerlerinden en iyi eğitmenler farklı tedavi yöntemleri uygulayacak. Yeme-içme bakımından da oldukça zengin bir kompleks olacak. Otelin geceliği 431 dolardan başlıyor.Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta nisan ayında Villa Kopenhag hizmete girecek. Üstelik 1912 yılından kalma eski bir posta ve telgraf ofisinin olduğu binada. Otel en popüler restoranlara, alışveriş caddelerine de yürüme mesafesinde. Suitleri ile beraber toplam 390 odalı büyük bir kompleksten bahsediyoruz. Terasında ise şehrin en popüler buluşma mekanlarından birinin açılması planlanıyor.Londra müdavimi iseniz nerede kalacağınızı zaten biliyorsunuzdur. Ama ilkbaharda hizmete girecek bu otel belki fikrinizi değiştirebilir. Süper butik otel olarak adlandırılan bu komplekste 350 oda olacak. Ayrıca içinde altı lüks restoran ve bar hizmete girecek. Girişteki lounge bölümünde ise Japon mutfağından örnekler servis edilecek.Pekin'deki Opposite House'u tasarlayan Kengo Kuma'nın Kyoto'ya tasarladığı dikkat çeken bir başka otel de The Ace Kyoto. Binanın aslı 1920 yapımı. Ve aslına sadık kalınarak yeniden tasarlanmış ve otele dönüştürülmüş. Lokasyon olarak tam da merkezde. Nisan ayında açılması bekleniyor.Afrika kıtasının güneyinde yer alan ve denize kıyısı olmayan Botsvana, 2020'de yıldızı en fazla parlayacak yerlerden biri olarak gösteriliyor. Haziran ayında açılacak olan Xigera Safari Lodge'da sadece 12 lüks oda olmasına karşın 105 personel çalışacak. Otelin spa'sındaki deneyim ise tanıtımlarına göre eşsiz olacak. Otelin gecelik fiyatı ise kişi başı 2 bin 500 dolardan başlıyor.

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