Tiflis’e hafta sonu çıkarması

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e giderken açıkçası büyük bir beklentim yoktu. Amacım bir hafta sonu kaçamağı yapmaktı. Ama şehir beklentimin çok üstünde çıktı. Şehri rahat dolaşabilmek için şoförlü araç kiraladık. İki gün için kişi başı 200 TL karşılığında kentin birçok yerini gezme fırsatı bulduk. Ülkede para birimi olarak lari (GEL) kullanılıyor. Bir lari yaklaşık 2.06 TL'ye eşdeğer. Bu şehrin güzel yanlarından biri döviz bürolarında Türk lirasını rahatlıkla bozdurabiliyor oluşunuz. Ayrıca Gürcü halkının büyük bir kısmı Türkçe biliyor, iletişim kurmakta da zorluk çekmiyorsunuz. Şehri keşfetmeye ilk olarak Old Tbilisi yani Eski Tiflis olarak adlandırılan bölge ile başladık. Arnavut kaldırımlı daracık sokakları, eski tip balkonlu ahşap evleri hemen dikkatimizi çekti. Yan yana sıralanmış cami, sinagog ve kiliselerine, birbirinden güzel hediyelik eşya dükkanlarına da hayran kaldık. Buradaki gezimizin ardından birkaç dakikalık uzaktaki sülfür hamamlarına geçtik. Birçok hastalığa deva olan sülfür hamamlarına Avrupa'dan her yıl binlerce turist geliyor. Şehir ismini zaten buradan alıyor. Tbilisi (ılık su) anlamına geliyor. Eski Tiflis'te bulunan saat kulesi turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında. Gabriadze Kukla Tiyatrosu'nun yanında bulunan saat kulesindeki pencere her saat başı açılıyor ve içinden çıkan melek çanı çalıyor. Bu gösteriyi izlemek için kulenin karşısında duran banklarda büyük bir kalabalık oluşuyor ve herkes gong sesini bekliyor. Narikale Kalesi, Tiflis manzarasının en güzel seyredildiği yer. 1827 yılında şiddetli bir deprem sonucu harabeye dönen kale kısa zaman önce tadilattan çıkmış. Kale, Tiflis'i ayaklarınızın altına seriyor.Gürcistan'ın en büyük katedrali olan Sameba ise ihtişamlı yapısıyla karşımıza çıktı. Aynı anda 15 bin kişinin ibadet edebildiği katedral heybetiyle şehrin her yerinden görülebiliyor. Keyifli bir teleferik yolculuğu ile çıkılan Gürcülerin anası olarak bilinen Kartlis Deda heykeli Gürcüler için büyük bir önem taşıyor. Kura Nehri üzerinde bulunan Barış Köprüsü de zarif tasarımı ile Tiflis'e ayrı bir güzellik katıyor. Rustavelli Caddesi şehrin en hareketli yeri. Yaklaşık iki kilometre uzunluğundaki cadde üzerinde birçok tarihi yapı, lüks mağaza, kafe ve restoranlar bulunuyor. Özellikle akşamları bu cadde ışıl ışıl oluyor. Kendinizi bir Avrupa başkentinde geziyormuş gibi hissediyorsunuz. Eğer vaktiniz olursa Dry Bridge'deki bit pazarını da ziyaret edin. Haftanın yedi günü açık olan bit pazarında Sovyet döneminde kalma objeler, antikalar, tablolar bulabilirsiniz. Gürcü yemekleri, Türk yemekleri kadar lezzetli olmasa da özellikle ortasına yumurta kırılarak yapılan ve günün her saatinde yenilebilen Khaçhapuri ve bir çeşit mantıya benzeyen khinkali deneme değer. Bunun dışında pek çok aromalı çeşidi bulunan cevizli sucukları, balları, pestilleri çok lezzetli.

