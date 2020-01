Yumurta toplar, resim yaparım

Yeni bir trend değil. Şair, müzisyen, ressam ya da yazarlar bu tarz programlara zaten aşina. Ama sanatçı olmayanlar için de seçenekler var. Örneğin çiftlikte çalışıp yumurta ve meyve toplayabilirsiniz. Ya da müşteri ilişkilerinde bir görev üstlenebilirsiniz. Karşılığında konaklama için ücret ödemiyorsunuz. Hatta bazı tesisler öğlen ve akşam yemeklerini de veriyor. Ama buralara kabul edilebilmek için en az birkaç ay öncesinden başvuru yapmak gerekiyor.Mad Monkey hostelleri, Kamboçya ve Filipinler'de altı lokasyonda hizmet veriyor. Ressamlar, DJ'ler, fotoğrafçılar, yazarlar hatta blogger'lar 'Yaratıcı Program' kapsamında başvuruda bulunup buralarda ücretsiz konaklayabiliyor. Karşılığında ne mi yapıyorsunuz? Örneğin akşamları düzenlenen partide DJ'lik yapabiliyorsunuz ya da 14 günlük yazarlık programı kapsamında bedava konaklayıp internet sitesi makalelerini kaleme alabilirsiniz. Ressamlar da eser yapma karşılığında dört gün hostelde konaklayabiliyorlar. Ayrıca daha uzun vakit geçirmek isteyenler residence programlarını da inceleyebilir.İki hafta önce '2020 yılında görmeniz gereken yerler' listesini kaleme almıştım. Auckland bu listenin en üst sıralarında yer alıyordu. İşte hem bu listeden bir yeri görme fırsatı hem de ücretsiz konaklama şansı... Üstelik burada kalmak için sanatsal bir yeteneğinizin olması şart değil. Elinizi taşın altına sokmanız yeterli. Örneğin bahçe işlerine bakabilirsiniz. Ya da misafir ilişkilerinde çalışabilirsiniz.2015 yılında açılan The Vagabond Club'ın şık ambiyansında konaklamak için sanatsal beceriniz olması gerekiyor. Artist residence programı kapsamında sanatçılar dört haftaya kadar konaklayabiliyor. Şair, yazar, ressam vs fark etmiyor. İstenilen tek şey bir eserinizi buraya bağışlamanız. Ayrıca otelin şık restoranı The Salon'da da performans gösterebilirsiniz.Deniz manzaralı yemyeşil tepeye kurulu doğa dostu tesis Casa Mermejita dünyadan doğa ve sanat meraklılarının sevdikleri bir durak. Tesisin içinde bungalovlar, özel villalar, enfes bir manzara ve pek çok aktivite var. Burada ücret ödemeden özel bir odada konaklayıp iki öğün yemek yiyebilirsiniz. Karşılığında sanatsal aktivitede bulunabilir ya da herhangi bir işin ucundan tutabilirsiniz. Üzerine para kazandığınız programlar bile mevcut."O kadar uzaklara gidemem" derseniz işte size komşudan bir adres. Sunrock Hostel aslında oldukça ucuza konaklayabileceğiniz bir adres. Ama "Daha uzun kalırım" derseniz yatak ve yemek karşılığında aylık programlarına dahil olabilirsiniz. Yapmanız gereken işlerse yumurta, meyve toplamak, organik çiftlikte çalışmak gibi görevler...Sanatçılar için bir taşla iki kuş durumu... Hem New York gibi dünyanın en pahalı metropollerinden birinde konaklayabilir hem de Banksy gibi önemli bir sanatçının işlerinin yanına eseriniz asılabilir. 1980'li yılların başında açılan ve her zaman sanatçı konaklama programı olan otelde bir zamanlar Banksy de konaklamış. Otel sanatçılara işleri süresince bedava oda temin ediyor. Koridorlarında dilediğinizce dolanıp eser yapma şansınız var.Trancoso'ya gitme fikri kulağınıza nasıl geliyor? Brezilya'nın Bahia eyaletindeki Porto Seguro şehri istikamet... Bir zamanlar küçük bir balıkçı köyü olan bu kasaba şimdi plajlarıyla ve yeşil doğasıyla birçok gezginin listesinde yer alıyor. 1970'li yıllarda ise ülkede büyük şehirlerden kaçan sanatçılar bu bölgeye yerleşmiş. Tarihi 500 yıl gerisine dayanan UXUA Casa Hotel de sanatçılara iki hafta ila bir ay arası bedava konaklama sunan bir tesis. Karşılığında lokal bir sanat eseri bırakmanızı talep ediyor.

