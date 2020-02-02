Sevgililer gününde rotayı romantizme çevirdik

Baştan uyarmalıyım zira bu yazı bol romantizm içeriyor. Bir de Avrupa'da herkesin gittiği klişe şehirlerden ziyade keşfedilmesi gereken rotaları anlatıyor. Hem uygun fiyatlı hem de romantizm kokan destinasyonları... Liste uzayıp gider aslında. Sayfaya sığdığı kadarını kaleme alıyorumMadem uygun fiyata romantik tatil peşindeyiz o halde Doğu'nun Paris'i diye adlandırılan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi başa yazalım. Tuna nehri şehrin ortasından geçiyor ve şehri Buda, Peşte olarak ikiye ayırıyor. Buda tarafı daha muhafazakar. Peşte'de ise hareket var. Eğer tercihiniz burası olursa 1184 yılında inşa edilen Magyar Allami Operahaz'da (Macaristan Devlet Opera Binası) mutlaka bir gösteri izleyin. Tuna Nehri'nde tekne turu için hava soğuk değil. Mutlaka bu romantik tura çıkın. Gulaş, kulağa çok çekici gelmeyebilir ama Macaristan'a gitmişken tatmadan dönmek olmaz. Elmalı strudel için biraz kalori almaya da değer. Bunun için en doğru adres de Strudel Haus. Bir Budapeşte zorunlu turistik hareketi ise şehrin simgesi sayılan Boscole Oteli'nin girişindeki New York Cafe'ye gitmek. Şatafatlı kafede kendinizi 17. yüzyıla ışınlanmış hissediyorsunuz. Gece eğlencesi isterseniz de istikamet Gozsdu Udvar Pasajı olmalı...Slovenya'ya gidiyoruz bu kez. Üstelik tam bir turizm merkezi olan bölge, Ljubljana Uluslararası Havalimanı'nda sadece yarım saat uzaklıkta. Pek çok sükseli ve iyi restoran var burada ve yapılacak bir dolu aktivite... Ama çoğunluğun burayı ziyaret etme nedeni nefes kesen manzarası. Güne el ele Bled Nehri etrafında bir yürüyüş ile başlayabilirsiniz örneğin. Bled Kalesi'nde bir akşam yemeğini ise mutlaka programınıza alın.Romantizm söz konusu olunca Paris'in eline hiçbir yer su dökemez. Ama bu kez istikamet Alsas bölgesinde yer alan hem Alman hem Fransız esintisi yaşatan Strazburg ve Colmar. İki şehrin arası sadece yarım saat. Ve hangisi daha çok bir masal kentini andırıyor inanın seçmesi zor. Colmar küçücük bir kasaba. Katedral Meydanı şehrin merkezi. Müzeler ve alışveriş dükkanları da yine bu çevrede toplanmış. Küçük Venedik de gezilmesi gereken yerlerden biri. Yemek için JY's gibi Michelin yıldızlı seçenek bile var. Strazburg'un simgelerinden biri Notre Dame Katedrali. Rhone Nehri turu çok romantik. Küçük Fransa (La Petite France) da en romantik bölgesi. Kanalların kenarındaki evler sizi tarihte yolculuğa çıkarıyor.Drakula'nın Şehri olarak ünlenmesi çok yazık. Oysa Romanya'nın en güzel şehirlerinden biri. Transilvanya topraklarına yolculuğa çıkıyoruz bu kez. Ama korkulacak bir şey yok. Tam tersi doğa, tarih ve romantizm var. Bir de uygun fiyatlar. Avrupa'da 'Drakula' olarak efsaneleşen Kazıklı Voyvoda'nın şatosu görmeniz gereken yerlerden biri. Zaten şehirdeki tüm binalar etkileyici.

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