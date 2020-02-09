Golfün onur gecesi

Türkiye'nin tek 45 delikli golf tesisi unvanına sahip Gloria Golf Kulübü, 25-31 Ocak tarihleri arasında merhum Nuri Özaltın anısına düzenlenen Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy'de tüm golfseverleri bir araya getirdi. Ülkemizde golf sporunun gelişmesine büyük önem ve emek veren merhum Nuri Özaltın anısına düzenlenen etkinliğe, dokuz ülke, yaklaşık 200 sporcunun yanı sıra cemiyet ve basın dünyasından birçok kişi katılım gösterdi. Gala gecesinde golf tutkunları için sahne alan Tarık Sezer ve Orkestrası ise başarılı performanslarıyla dinleyicilerden büyük alkış topladı. Dördüncü kez golf tutkunlarını buluşturan etkinlikte bireysel turnuvalardan workshop'lara, golf sohbetlerinden özel gala yemeğine kadar birçok renkli aktivite yer aldı. Profesyonel golf oyuncuları, yarışma sonunda düzenlenen Golf Klinik'te ise etkinliğe katılan golfçülere mini bir eğitim ile vuruş teknikleri hakkında bilgiler verdi.Gloria Sports Arena, spor için oldukça elverişli bir iklime sahip Antalya-Belek'te, doğal güzelliklerle çevrili 105 bin metrekarelik alanda, 50'den fazla spor branşına yönelik açık hava, kapalı alan ve su sporları tesisleri, son teknoloji ile donatılmış Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi, ile hizmet veren modern bir spor kompleksi. Toplam 6 bin 800 metrekare alanda birçok spor yapılabiliyor. Hem de profesyonel koşullarda... Badminton, basketbol, eskrim, futsal, hentbol, masa tenisi, salon hokeyi ve voleybol branşlarına hizmet verebilen çok amaçlı spor salonu da var. Halter, boks, güreş, spinning, bale, aerobik ve dans branşları için çeşitli spor stüdyolarından oluşan kapalı alan spor tesisleri de bulunuyor.

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