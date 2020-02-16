Uludağ’da festival ateşi harlandı

Birbirinden renkli sanatçı ve DJ'lerin katıldığı partilerle gençlik ateşini Uludağ'ın zirvesine taşıyan Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Yapı Kredi Play Whitefest sona erdi. Whitefest, geçen hafta Sagopa Kajmer-Gazapizm konserleriyle başlamıştı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen 'Banabak After Ski Party' ile festivalin açılışını yapan Gazapizm, sıfır derecenin altına düşen sıcaklığa aldırış etmeden etkinlik alanını dolduranları coşturdu. Konserin finalinde yaktığı meşale ile de başarılı rapçi gerçek anlamda festivalin ateşini harlamış oldu.

KITALARARASI DISS

Gazapizm'in ardından Whitefest Event Hall Konserleri kapsamında Karinna Otel'de ise sahne bir başka duayen isme, Sagopa Kajmer'e aitti. Meftun, Maalesef, Korkuyorum Artık gibi dillere pelesenk olan şarkılarını birbiri ardına seslendiren Kajmer, Whitefest coşkusunu bir üst seviyeye taşıdı. Yüzlerce kişilik koronun bir an olsun susmadığı konserde rapçi kıtalararası bir de diss atarak Bir Savaş Bin Ölüm'ü söyledi. Sagopa Kajmer, "Zulme karşı dimdik dur. Yanındayız Kudüs" diyerek büyük alkış aldı.

VE KAPANIŞ

Festivalin ikinci gününde ise eğlencenin dozunu artırma görevi Doğuş Çabakçor ile Berkay'daydı. Çabakçor'un çaldığı şarkılara koro halinde eşlik eden gençler, enerjileriyle adeta zamanı durdurdular. Ünlü DJ'den sonra sahneye çıkan Berkay ise Karinna Otel'de üç saatlik performansıyla müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı. "Bu gece gençlere özel repertuvar hazırladım" diyen sanatçı, gece boyunca poptan arabeske, türkülerden rap müziğe uzanan geniş repertuvarında İzmirli, Tarifi Zor, Yaz, Sen Bana Gel gibi şarkılarını seslendirdi. 11 gün ve 11 gece heyecan dolu partiler ve konserlerle süren Whitefest, Şehinşah ve Alya'nın muhteşem kapanış performansları ile sona erdi. Festivalin son gecesinde Karinna Event Hall sahnesinde müzikseverlerle buluşan genç sanatçı, finale yakışır bir performansla etkinlik alanını ayağa kaldırdı ve iki saat süren konserini alkışlarla tamamladı. Festival Gazapizm'in meşale yakarak başlatması gibi yine meşaleler ve patlayan havai fişeklerle sonlandı.



UNUTULMAZ BİR HAFTA SONU

Unutulmaz bir hafta sonu Uludağ şimdi de dopdolu bir hafta sonu için kapılarını açtı. Türkiye'nin profesyonellerinin aileleri ile birlikte eğlendiği Corporate Weekend başladı. 13-14 Şubat tarihlerinde başlayan ve bugün sonlanacak Corporate Weekend 2020, katılımcıları şehir ve iş hayatının temposundan uzaklaştırırken, klasik bir hafta sonu kayak tatilinden çok daha fazlasını sunuyor. Hafta sonu programında sahneye çıkacak isimler arasında Alya, Bengü gibi sanatçılar yer alırken DJ Yakuza, David Şaboy, Doğuş Çabakçor, Cihat Uğurel'in DJ performansları ile birlikte perküsyon şovları ve birçok özel parti de gerçekleşecek.