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Her durağında farklı kültürü tanıtan 'ne ilgi artıyor

Kültür ve Bakanı Ersoy, yerli ve yabancı turistlerce büyük ilgi gören 'ne ilişkin, "Doğu Ekspresi'nin yazı, kışı ayrı güzel. Doğasıyla çiçeğiyle bitkileriyle özellikle içinden geçtiği kanyonlarıyla çok keyifli bir yolculuk." dedi.

AA Turizm
Giriş Tarihi: 24.2.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 16:19 ABONE OL
Her durağında farklı kültürü tanıtan Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor

Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyeti Devlet Demiryolları () Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olup hafızalarda eşsiz manzaralarıyla yer eden - seferini yapan ile 'dan Kars'ın Sarıkamış ilçesine kadar yolculuk yaptı.

Ankara'dan hareket edip , , , ve Erzurum üzerinden Kars'a ulaşan, yolcularına 25 saat boyunca doğal güzellikleri görme imkanı sunan Doğu Ekspresi ile seyahat eden Ersoy, yolculuk sırasında soruları yanıtladı.

Ersoy, rağbet görmeye devam eden Doğu Ekspresi'nin, Türkiye'nin sahip olduğu turizm potansiyeline katkı sunduğunu belirterek "Kışın görüntü açısından çok daha farklı oluyor ama Doğu Ekspresi'nin yazı, kışı ayrı güzel; yazın da çok güzel görüntüler oluyor. Doğasıyla, çiçeğiyle, bitkileriyle, özellikle içinden geçtiği kanyonlarıyla çok keyifli bir yolculuk." diye konuştu.

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Her durağında farklı kültürü tanıtan Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor
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