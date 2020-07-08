3 bin yıllık tünellerle dört mevsim turizm mümkün

Ahmet Çobanoğlu, Sinop'un yer altındaki tarihi 3 bin yıla dayanan tünellerin, Sinop turizmi açısından önemli bir turizm etkeni olduğunu ifade ederek, "Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de pek çok tünel olan yer var. Geçmişteki kültürler saklanmak veya kaçmak için yer altı tünel yapılarını kullanmışlar. Örnek vermek gerekirse yer altı şehirleri olarak Kapadokya örneğini verebiliriz. Bunlar bizim için değerli, tarihi anlamak açısından önemli yapılar. Sinop'ta bir başkent olarak, eski bir başkent olarak antik döneme uzanan parlak dönemi olduğu düşünüldüğü zaman buranın bir başkent olarak burada sarayların olması burada ciddi bir hükümdarın olması tabiî ki burada tünellerin olmasını doğal hale getiriyor. Çünkü bir baskın olduğu zaman kaçmak için tüneller yapmışlar" dedi.

NEREDEYSE HER EVİN ALTINDA...

Açıklamalarına devam eden Çobanoğlu, "Sinop'un tarihini bilenler Sinop'ta yaşayanlar bilir ki her yerde aslında neredeyse her evin altında tüneller geçitler tünele benzer yapılar mevcut. Ama bunlar maalesef yapıların altında kapatılarak kalmıştır. Biz Sinop'un altında çok ciddi miktarda tünel olduğunu biliyoruz. Zaten tahmin etmekte zor değil. Bu tünellerin turizme kazandırılması önemli az önce bahsettiğimiz gibi bu da bir zenginlik. Bunun da meraklıları var orada bir turizm kanalı oluşturmak lazım. Çünkü Türk turistler yaza kışa bakmazsızın gelirler tüneli görmek isteyen tarihi değerler gibi inanç turizmi gibi faktörler Türk turistler için önemli mevsime bakmadan gelirler." diye konuştu.