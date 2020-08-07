Tahtalı Dağı zirvesinden uçuşlar başladı

Teleferik seferlerinin başlaması yamaç paraşütü tutkunlarının da rezervasyonlarını artırdı" diye konuştu. Koronavirüs salgını önlemleri başladığında federasyonun her türlü sportif atlayışın durdurulmasını önerdiğini aktaran Dursun, "Yasak yoktu fakat biz yamaç paraşütçüleri her ayrıntıyı düşünerek bir karar aldık ve uçuşlarımızı durdurduk.