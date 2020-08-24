"Türkiye'nin çatısı"na mevsimin ilk karı yağdı! İşte zirveden muhteşem manzaralar...

Ağrı Dağı'nın konumu itibarıyla dünyanın önemli dağlarından biri olduğunu aktaran Akkuş, şunları kaydetti:

"Zirve olarak ilk buraya kar düşer, kış ilk mesajı buradan verir. Hem 'Türkiye'nin çatısı' hem güneşin ilk doğduğu yer hem de Türkiye'nin en doğusu. Dolayısıyla Ağrı Dağı'nın konumu çok önemli."