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"'nin çatısı"na mevsimin ilk karı yağdı! İşte zirveden muhteşem manzaralar...

Doğu Anadolu Bölgesi'nde günlerdir etkisini sürdüren yağmur, yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde kara dönüştü. Kar nedeniyle, sahip olduğu 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "'nin Çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 4 bin metresine kadar olan bölümü beyaza büründü. Bölgede "kışın habercisi" olarak tanımlanan Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla güzel görüntüler oluştu.

AA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 10:18 Son Güncelleme: 24.8.2020 10:23 ABONE OL
Türkiye'nin çatısına mevsimin ilk karı yağdı! İşte zirveden muhteşem manzaralar...

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş, Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla kış hazırlıklarına başlanıldığını söyledi.

Türkiye'nin çatısına mevsimin ilk karı yağdı! İşte zirveden muhteşem manzaralar...

Dağa bu gece kar yağdığını belirten Akkuş, "Ağrı Dağı'na kar yağmasını kışın habercisi olarak algılıyoruz ve kışa doğru ilk adımın atıldığının işareti olarak görüyoruz.

Türkiye'nin çatısına mevsimin ilk karı yağdı! İşte zirveden muhteşem manzaralar...

Gece kar yağdı, bize 'hazırlık yapın, kış geliyor' mesajını verdi." dedi.

Türkiye'nin çatısına mevsimin ilk karı yağdı! İşte zirveden muhteşem manzaralar...

Ağrı Dağı'nın konumu itibarıyla dünyanın önemli dağlarından biri olduğunu aktaran Akkuş, şunları kaydetti:

"Zirve olarak ilk buraya kar düşer, kış ilk mesajı buradan verir. Hem ''nin çatısı' hem güneşin ilk doğduğu yer hem de Türkiye'nin en doğusu. Dolayısıyla Ağrı Dağı'nın konumu çok önemli."

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"Türkiye'nin çatısı"na mevsimin ilk karı yağdı! İşte zirveden muhteşem manzaralar...
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