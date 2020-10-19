Hasankeyf, Marmaris ve Bodrum’u aratmıyor

Ilısu Veysel Eroğlu Barajı ile birlikte yeni bir görünüme kavuşan Batman'ın 12 bin yıllık tarihi ilçesi Hasankeyf'te su ve doğa sporlarının yanı sıra adrenalin dolu sporlar da tek tek hayata geçiriliyor. Hasankeyf'te oluşan göl manzarası ile birlikte tekne turları ve paraşüt sporları yapılmaya başlandı. Ilısu Barajı üzerinde gerçekleştirilen su sporları renkli görüntülere sahne olurken, "burası Marmaris değil Batman" dedirtti. Görüntüler, coğrafyanın artık kader olmadığını da gösterdi.

Ilısu Veysel Eroğlu Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte göl sahasında kalan Hasankeyf'teki tarihi eserler, yeni yerleşkeye taşındı. Yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlayan Hasankeyf, artık turizmi canlandıracak yeni aktivitelere de sahne olmaya başlandı. Yeni yüzüyle misafirlerini ağırlayan Hasankeyf, baraj göletinde tekne turları ve su sporlarına ev sahipliği yapmaya başladı. Tarihi Hasankeyf'i ziyaret eden vatandaşlar, tekne paraşütü ile tarihi eserleri ve baraj gölünü havadan görme imkânı buluyor. Tekneden gökyüzüne yükselen ziyaretçiler 7 ila 10 dakika arası gökyüzünde eşsiz manzaranın tadını çıkıyorlar.

MARMARİS'TEN SONRA MEMLEKETİ BATMAN'A DÖNDÜ



Uzun yıllar Marmaris'te tekne işletmeciliği yapan Batmanlı Muğdat Yıldız, Ilısu Veysel Eroğlu Barajı'nın suları üzerinde su sporları yapılmaya başlanınca memleketi Batman'a döndü. Baraj surları üzerinde tekne ve paraşüt işletmeye başlayan Yıldız, gördüğü ilgiden oldukça memnun olduğunu söyledi.

Jet ski ve su altı sporlarına da hazırlık yaptıklarını belirten Yıldız "Hasankeyfliyim. 20 yıldan beridir Marmaris'te kardeşlerimle birlikte su sporları işletmeciliği yapıyorum. Hasankeyf'e gelen Ilısu Barajı ile birlikte biz Marmaris'te yürüttüğümüz su sporları faaliyetlerini memleketimize taşıdık. Profesyonel ekibimiz ile hizmet veriyoruz. Şimdilik sadece tekne paraşütünü getirdik. İleriki zamanlarda inşallah jet ski ve diğer su araçlarını da getireceğiz. Heyecan dolu bir gün geçirmek isteyen vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz" dedi.