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Palandöken'de pandemi kurallarında kayak keyfi

Kış turizminin gözde mekanlarından 'daki 'ne gelen yerli ve yabancı turistler pandemi kurallarında kayağın keyfini doyasıya çıkarıyor. Türkiye'de kayak sezonunu aralığın ilk haftası açan Palandöken'e gelen kayakseverler, ışıklandırılmış pistler sayesinde gece-gündüz demeden kayak kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Devlet ve özel sektör işbirliğiyle kurulan kayak merkezleri kış turizmini hareketlendirmeye devam ederken dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasında sayılmaya başlayan

DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 12:51 ABONE OL
Palandöken'de pandemi kurallarında kayak keyfi

Erzurum´daki Palandöken Kayak Merkezi'ni de binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey ve 4'ü de doğal olmak üzere 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarını ağırlıyor. Pistlerden ikisi slalom yarışları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tesciline sahip Palandöken, aynı anda yaklaşık 20 bin kişiye kayak yapma imkânı sunuyor.

Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 3'üncü uzunluktaki pistiyle kayak severlere 14 kilometre kesintisiz kayak yapma imkânı sağlayan Palandöken, acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçılar için hazırlanmış pistleriyle de her kesimden kayakçıyı ağırlamaya hazır. Kayak yapmayı bilmeyenler için ise özel kızak pistleri bulunuyor.

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Palandöken'de pandemi kurallarında kayak keyfi
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