Avrasya ticaretinin yolu Kuzey Marmara’dan geçiyor

SADECE Marmara'nın değil, tüm Avrasya Bölgesi'nin ulaşım ve ticaretinde hayati bir rol oynayan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son etabı olan İzmit-Akyazı bölümü 19 Aralık'ta hizmete açıldı. İstanbul'un çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımını kolaylaştıracak olan Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Genel Müdür Aynur Uluğtekin, Türkiye'de otoyol işletmeciliğinin çok yeni bir kavram olduğunu söyledi.Uluğtekin, "Bu sektörde üçüncü grup olarak yerimizi aldık. Türkiye'de bir ilke imza atarak kendi işletmemizi kendimiz yapıyoruz. Bunun anlamı otoyolu yapan ve işleten şirketin aynı şirket olması demektir. Bu nedenle de ilkiz" dedi. Otoyolun sürücülerin güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla Akıllı Ulaşım Sistemleri teknolojisi ile donatıldığını anlatan Uluğtekin, "İnsanlar pandemi döneminde uçak yerine arabaya yöneldi. Arabayla giderken de zamanını daha dikkatli kullanmak istiyor. Bu nedenle otoyol kullanımı geçen senelere oranla daha fazla arttı" diye konuştu. Akıllı ulaşım sistemleri ile sürücüleri yol durumu ile ilgili bilgilendirdiklerini kaydeden Uluğtürk, şunları anlattı: "Kablosuz iletişim robot sistemleri gibi teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz. Kaza durumlarında ekiplerimiz olay yerine gidiyor, jandarma ve ambulansa acil bildirim yapılıyor. Yolumuz yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli, konforlu, zaman ve yakıttan tasarruflu, rahat trafik akışı ile keyifli bir sürüş vaat ediyor."