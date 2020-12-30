Uluslararası kamuoyunda güven tazeledik

Türkiye'nin son yıllarda turizmde adeta şaha kalktığını ve 2020 yılı için büyük hedefler koyduğunu belirten Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı ve Molton Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, "Ancak ne yazık ki Kovid-19 salgınından dolayı frene basmak zorunda kaldık. Turizm, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kayıp yaşadı. Global anlamda turizm harcamaları 800 milyon dolara yakın kayıp yaşadı. Ülkemiz de bu zorlu süreci en az hasarla atlatmaya çalıştı" dedi. Bu dönemde sağlık anlamında başarılı bir sınav verildiğini anlatan Korkmaz, bu konuda Türkiye'nin tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi. "Ulusal ve uluslararası kamuoyunda güven tesis ettik" diyen Korkmaz, "Turizmde de erken hamleler gerçekleştirdik. Özellikle Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı sayesinde yaz sezonunda turist sayısını artırmayı başardık. Bu program ülkemiz turizmi adına hızlı bir çözüm oldu" ifadelerini kullandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın turizm sektörünün sürekli arkasında duran ve turizme inanan bir lider olduğunu belirten Korkmaz, bu dönemde de sektöre önemli katkılar sunduğunu kaydetti. Sektöre vergi indirimi, kısa çalışma ödeneği, KGF destekli 10 milyar TL'lik kredi paketinin yanı sıra son olarak kira desteği sağlandığını hatırlatan Korkmaz, "Turizm sektöründe hizmet veren şirketlerin ayakta kalabilmesi açısından önemli katkılar bunlar. Bu süreci atlattıktan sonra inanıyorum ki, turizm yeniden ülke ekonomisinde önemli rol oynayacak" şekline konuştu. Aşılama çalışmalarının 2021'de başlayacağına dikkat çeken Korkmaz, şöyle devam etti: "Aşının başarılı sonuçlar oluşturarak virüsü ortadan kaldırmasını umuyoruz. Tabii ki virüsle birlikte hayatımıza bazı kavramlar da girdi. Buna örnek olarak aşı pasaportu gibi benzer uygulamaların hayata geçebileceğini düşünüyorum."Aşının salgını kontrol altına alması halinde Türkiye'nin turizmde ciddi bir yükseliş yakalayacağına inandıklarını ifade eden Korkmaz, "Hatta yüzde 100'lük bir artış yakalayarak 2023 hedeflerimize ilerleyeceğiz. İnsanlar uzun süredir hayatlarını sınırlandırmak zorunda kaldı. Bu durumun turizme olumlu etkisi mutlaka olacaktır" şeklinde konuştu.Türkiye'nin turizm anlamında çok önemli çeşitliliğe sahip olduğunu vurgulayan Korkmaz, 2021 yılında atağa geçilmesi gerektiğine dikkat çekti. Korkmaz, "Kültür turizminden inanç turizmine kadar diğer ülkelere göre birçok alanda üstünlüğümüz bulunuyor. Özellikle bu çeşitliliğimizin üstüne gitmeliyiz. Turizmi 81 ile yaymalıyız" dedi.