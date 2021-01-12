Dondurucu soğuğa rağmen böyle balık avlıyorlar

Aralarında hobi amaçlı balık tutanların da olduğu bir grup, sabahın ilk saatlerinde yer yer buz tutan nehre gelip hazırlıklarını yaptıktan sonra işe koyuluyor.

Nehrin kenarındaki buzlar baltalarla kırıldıktan sonda balık tutmak için geleneksel olarak kullanılan el yapımı "dirgen tor" ve "serpme" ismi verilen ağlar suya bırakılıyor. Tahtalarla buzlara vurulup ses çıkarılarak balıkların ağlara takılmasının kolaylaştırılması isteniyor.

Dondurucu soğuklarda ve zorlu bir mücadelenin ardından çuvallara doldurulan balıklar Ağrı-Van kara yolunun kenarında satılmaya çalışılıyor.

"BALIK AVI İÇİN BALTALARLA BUZU KIRIP DELİK AÇIYORUZ"

Nehirde balık avlayan İsmail Çabuk, bölgede kışın çetin geçtiğini, bu yüzden balık avlarken zorlandıklarını söyledi.

Balık avlayanların arasında ekmek mücadelesi verenlerin yanı sıra az da olsa hobi amaçlı bölgeye gelenlerin bulunduğunu belirten Çabuk, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en soğuk illerinden birisi Ağrı'dır. Bizim 6 aylık kışımız çok çetin geçiyor. Her yer buz tuttu. Elle yapılan 'dirgen tor' dediğimiz aleti nehirdeki buzları kırarak yer açıp suya bırakıyoruz. Kışın bu torlarla çok balık avlıyoruz. Bugün 4 kiloya yakın balık avladık. Babam da balık avlıyordu ve kendimi bildim bileli ben de ondan öğrendiklerimle devam ediyorum. Ben hobi amaçlı balık avlamaya geliyorum ve bunu çok seviyorum. Biz balık avlarken çok zevk alıyoruz."

Buzlar çözülünceye kadar nehirde balık avladıklarını anlatan Çabuk, zaman zaman çocuklarının da kendisine eşlik ettiğini sözlerine ekledi.