Kapadokya'da kar ve sis turistleri büyüledi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler eşsiz güzelliğe büründü.

Beyaz örtüyle cezbedici görünüme kavuşan bölgede etkili olan sis, turistlere masal diyarını aratmayan manzara sundu.

Bazı turistler doğal kaya oluşumları arasında yürüyüş yaparken bazıları da arazi araçlarıyla dolaştı.

Uçhisar Kalesi çevresinde gezinti yapan Endonezyalı turist Chiristina Nanda, ülkelerinde kar yağmadığı için Kapadokya'da unutamayacağı bir sürprizle karşılaştığını belirtti.

Kar yağışının ardından Kapadokya'nın eşsiz bir manzaraya kavuştuğunu ifade eden Nanda, "Burada karla karşılaşmaktan çok mutlu oldum. Kapadokya'ya iki yıl önce yine gelmiştim, bu harika yeri çok seviyorum. Kapadokya'da, dünyanın başka yerinde göremeyeceğim güzellikler var." dedi.

Turist rehberi Nurven Yuvarlak da Kapadokya'nın, doğayla iç içe ve kendine özgü bir yapıya sahip olduğunu, konuklarına her mevsim ayrı manzara sunduğunu kaydetti.

Turistlerin, Kapadokya'ya hayran kaldığını dile getiren Yuvarlak, "Kapadokya'ya kar yağdığı zaman peribacaları gelinlik giymiş gibi olur. Bölgedeki güzellikleri görmek için insanlar dünyanın dört bir yanından buraya geliyor. Kapadokya'daki aktivitelere katılan turistler burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Kapadokya, herkesin mutlaka görmesi gereken özel bir yer." diye konuştu.