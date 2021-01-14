Karlı Kapadokya turistleri hayran bıraktı

Kapadokya'nın Peribacaları, sıcak hava balonları, vadileri ve kayadan oyma otelleriyle ünlü Kapadokya, kar yağışıyla birlikte muhteşem bir manzaraya büründü.

Ziyaretçilerine her mevsim farkı bir manzara sunan Kapadokya, beyaz örtü altında turistleri büyüledi.

Mevsimin ilk kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan peribacaları, sabah saatlerinde bölgeye gelen turistleri büyüledi.

Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler vadileri ATV turuyla keşfetti.

Ülkelerinde hiç kar yağmayan Endonezyalı turistler Kapadokya'da karın keyfini doyasıya çıkardı.

Kapadokya'ya Endonezya'dan gelen Efendi, Daha önce hiç kar görmemiştim. Kapadokya'ya ilk defa geliyorum Kar yağışını ilk defa burada gördüm. Şimdi de karın üstünde geziyorum. Çok güzel bir şey." dedi.

Rehber Nurven Yuvarlak, Kapadokya'ya karın çok yakıştığını belirterek, şöyle konuştu: "Kapadokya bölgesinde 11 yıldır çalışıyorum. Buraya gelen turistler farklı mevsimlerde farklı güzelliklerle karşılaşıyor. Burada çok sayıda etkinlik düzenleniyor ve turistler tüm bu etkinliklere katılmak istiyor. At ve ATV turları, sıcak hava balon turlarına çok ilgi gösteriliyor. Kapadokya, kar yağdığında da mükemmel bir görünüme kavuşuyor. Her insan ölmeden önce mutlaka Kapadokya'yı mutlaka görmeli."

Trabzon'dan ailesiyle birlikte tatile gelen Murat Akdoğan da Kapadokya'ya ikinci kez geldiğini belirterek, "Kapadokya'nın karlı halini çok seviyorum. Karlı olduğu için kışın geldik. Bu zaman da daha sakin olduğu için bu mevsimde gezmek daha güzel. Dünya harikası bir yer. Herkes görmeli. Ben de çocuklarım da görsün istediğim için ailemle birlikte geldim." diye konuştu.