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Giriş Tarihi: 26.3.2021 15:48 Son Güncelleme: 26.3.2021 15:59

ve 'te kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti

AA
Abant ve Gölcük'te kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti

'nun doğal güzellikleriyle ünlü ve tabiat parklarında kar yağışı etkili oluyor. Abant'ta 4 gündür aralıklarla devam eden yağışla kar kalınlığı yer yer 40 santimetreyi geçti. 'nün çevresinde bulunan ağaçlar ve tepeler beyaza büründü.

Kar yağışıyla tabiat parkında güzel manzara oluştu.

Tabiat parkına gelmek isteyen bazı tatilcilerin araçları yolda kaldı. Bazı vatandaşlar araçlarını kardan kurtarmak için çaba harcarken, bazıları ise araçlarını bırakarak göl çevresinde yürüyüş yaptı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi geçtiği tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, manzara karşısında fotoğraf çektirdi. Bazı tatilciler ise kar yağışı altında mangal yakmayı tercih etti.

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Abant ve Gölcük'te kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti
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